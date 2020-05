Onderhandelingen mislukt, Sebastian Vettel vertrekt bij Ferrari

Sebastian Vettel gaat na dit jaar weg bij het team van Ferrari. Dat nieuws brengen Duitse media als Bild, Auto Motor und Sport en Motorsport-Total.com, en ook de BBC gaat uit van een vertrek van de viervoudig wereldkampioen bij de Scuderia. De verwachting is dat Ferrari en Vettel vandaag officieel bekend zullen maken dat hun wegen na 2020 scheiden.

Onderhandelingen om het aflopende contract van de 32-jarige Duitser te verlengen waren gaande, maar het aanbod van Ferrari kon hem niet bekoren. Vettel moest genoegen nemen met een fors lager salaris en een éénjarige nieuwe verbintenis. De viervoudig kampioen stuurde aan op een meerjarig contract, maar de onderhandelingen zijn inmiddels gestaakt.

Voor Vettel breken onzekere tijden aan. Hij zou reeds aanbiedingen van McLaren en Renault op zak hebben, maar de vraag is of hij de motivatie op kan brengen om in de subtop te racen. De Duitser won vier achtereenvolgende titels bij Red Bull Racing en moest Ferrari aan nieuwe successen helpen, maar het gewenste kampioenschap namens de Scuderia zat er niet in.

Ferrari zal nu doorschakelen naar de andere opties. Carlos Sainz van McLaren is een belangrijke gegadigde om vanaf 2021 naast Charles Leclerc te rijden. Ook Daniel Ricciardo en Antonio Giovinazzi zijn in beeld als vervangers van Vettel. En misschien is Lewis Hamilton dan toch te paaien voor een avontuur bij Ferrari, zoals oud-teambaas Eddie Jordan eerder voorspelde.