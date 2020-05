Eddie Jordan: "Mercedes gaat hun Formule 1-team verkopen"

De in de Formule 1 actieve autofabrikanten zullen de coronacrisis aangrijpen om een einde te maken aan hun aanwezigheid in de koningsklasse van de autosport. Die voorspelling doet oud-teameigenaar Eddie Jordan tegenover het Duitse Sport1. Hij is ervan overtuigd dat de huidige omstandigheden het ideale excuus vormen om de Formule 1 de rug toe te keren.

"De wereld is niet alleen extreem veranderd door corona, de prioriteiten van mensen zijn ook elders komen te liggen", begint Eddie Jordan. "Milieubewuste bedrijfsvoering staat nu hoger op de lijst. Voor de bazen van grote bedrijven betekent dit dat ze hun strategie moeten heroverwegen. Ik ben ervan overtuigd dat Mercedes, Honda en misschien Renault binnen twee jaar de stekker eruit trekken en hun Formule 1-activiteiten staken."

Hij vreest het meest voor de Formule 1-toekomst van Mercedes. "De leiding van Mercedes kan niet anders. Ze hebben alles bereikt wat ze wilden bereiken, ze hebben alles gewonnen dat er te winnen valt. Onder deze omstandigheden valt er voor hen niets meer te winnen. Ze gaan hun team verkopen. Misschien aan Lawrence Stroll, die met Aston Martin en zijn zoon Lance Stroll voor de wereldtitel wil gaan. Dat kan niet met het huidige Racing Point."

Lewis Hamilton naar Ferrari?

Voor Ferrari liggen de kaarten anders. Het Italiaanse merk is verbonden aan de Formule 1. Eddie Jordan vervolgt: "Ferrari is anders, zij denken anders. De Formule 1 stroomt door hun aderen. Hun aanwezigheid in de Formule 1 staat niet ter discussie. De dreigementen over een vertrek zijn nooit meer dan waarschuwingsschoten. In de toekomst zijn Ferrari, Red Bull Racing en McLaren-Mercedes weer de pilaren waar de Formule 1 op gebouwd is."

Hij vermoedt dat er een verrassende transfer in de maak is; Lewis Hamilton die van Mercedes verhuist naar Ferrari. "Lewis gaat de overstap maken naar Ferrari. Alleen de Italianen kunnen zijn salaris nog veroorloven en ze weten dat hij het waard is. Max Verstappen blijft bij Red Bull Racing en zal proberen om Lewis te verslaan, al is dat een hele opgave. In mijn ogen heeft Sebastian Vettel weinig andere keus dan stoppen of naar McLaren verkassen. Dat zijn in mijn ogen de drie grote sterren van de Formule 1 op dit moment", aldus Eddie Jordan.