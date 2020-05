FIA ziet stoppende autofabrikanten als reëel gevaar voor F1

Jean Todt, voorzitter van de internationale autosportbond FIA, erkent dat het gevaar bestaat dat de in de Formule 1 actieve autofabrikanten door de huidige coronacrisis kunnen besluiten om de koningsklasse van de autosport te verlaten. Voor Ferrari is dat niet zo van toepassing - het Italiaanse merk is verbonden aan de Formule 1 en vice versa - maar voor Mercedes, Honda en Renault is het een ander verhaal.

Niet voor niets doet de FIA er alles aan om de noodzaak om geld uit te geven om competitief te zijn in de Formule 1 weg te nemen. Denk bijvoorbeeld aan de introductie van een budgetlimiet voor 2021. Jean Todt hoopt dat het genoeg is om de autofabrikanten voor de Formule 1 te behouden, maar hij geeft in het magazine Auto toe dat een vertrek van Mercedes, Honda en/of Renault een reëel gevaar is voor de Formule 1.

"Ik denk niet dat het veiligstellen van het autosportprogramma en de continuïteit daarvan op dit moment de prioriteit geniet bij autofabrikanten", begint de Fransman. "Ik ben er zeker van dat sommige teams, leveranciers en automerken hun programma's nu opnieuw tegen het licht zullen houden. En een aantal van hen zal zich gedwongen voelen om te stoppen."

"Ik hoop dat teameigenaren en sponsors hun motivatie vast weten te houden. We moeten ze aanmoedigen zodat ze het gevoel krijgen dat ze het nog steeds leuk vinden en nodig hebben. Dat is onze verantwoordelijkheid, daarom moeten we naar iedereen luisteren. Het is zaak bescheiden te blijven. We houden van autosport, maar het is niet van essentieel belang voor de maatschappij. Dus is het zaak om de juiste keuzes te maken en wijze beslissingen te nemen. In feite moeten we de manier waarop we tegen racen aankijken compleet anders benaderen."