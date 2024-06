Todt steun Schumacher: "Beter dan de helft van de grid"

Mick Schumacher hoopt nog altijd terug te keren in de Formule 1. De Duitse coureur kende geen goede jaren bij Haas, maar hij aast wel nog op een comeback. Hij krijgt daarbij steun van Jean Todt, de Fransman stelt dat Schumacher beter is dan de helft van het huidige startveld.

Schumacher stond in 2021 en 2022 op de grid voor het team van Haas. Hij kende geen succesvolle jaren, en hij ontving veel kritiek van zijn toenmalige teambaas Günther Steiner. De zoon van zevenvoudig wereldkampioen Michael Schumacher is vandaag de dag reservecoureur bij Mercedes en hij rijdt voor Alpine in het World Endurance Championship. Bij de Franse renstal wordt hij ook gezien als een mogelijkheid voor een Formule 1-stoeltje in 2025.

Voormalig Ferrari-teambaas en FIA-president Jean Todt kent de familie Schumacher goed. De Fransman staat achter Mick Schumacher, en in gesprek met Sport Bild doet hij een aantal ferme uitspraken: "Veel mensen denken dat zijn achternaam een voordeel is, maar eigenlijk werd het een nadeel. De druk waarmee hij te maken kreeg was oneerlijk. Natuurlijk heeft hij ook een paar crashes gehad, en een deel daarvan was zijn eigen schuld. Ik wil hem echt zijn dromen zien bereiken, en ik weet zeker dat hij een plaats in de Formule 1 verdient. Mick is beter dan de helft van het huidige Formule 1-grid."