Ferrari zorgt voor woede bij oud-teambaas Jean Todt

Jean Todt speelde een belangrijke rol bij de successen van Ferrari begin deze eeuw. De Fransman stond aan de leiding van het dream team dat van 2000 tot en met 2004 kampioen werd met Michael Schumacher. Todt is trots op deze prestaties, maar is niet blij met hoe hij daarna is behandeld door Ferrari.

Todt was van 1993 tot en met 2009 werkzaam bij Ferrari. Hij was jarenlang de teambaas, en zijn band met superster Schumacher was sterk. Onder leiding van Todt pakte Schumacher vijf wereldtitels en groeide hij uit tot een Formule 1-legende. Todt begon zich steeds meer op de achtergrond te bewegen en stopte in 2008 als teambaas. In 2009 verliet hij Ferrari, waarna hij president van de FIA werd.

"Sta perplex"

Todt speelde een belangrijke rol bij de successen van Ferrari. De 78-jarige Fransman is echter niet blij met hoe hij na zijn vertrek is behandeld door Ferrari, zo stelt hij in een interview met La Repubblica: "Sinds ik ben vertrokken heb ik weleens met enkele leden van het team gesproken. Maar sinds ik bij de FIA ben vertrokken, heb ik nooit meer contact gehad. Ik moet zeggen dat ik perplex sta, vooral gezien hoeveel tijd ik heb besteed aan dit ongelooflijke bedrijf en hoeveel resultaten we hebben bereikt."

Kasteel in puin

Todt is van mening dat hij een belangrijke rol heeft gespeeld bij de successen van Ferrari. De Fransman legt uit wat hij heeft gedaan: "Toen ik in 1993 begon, lag het kasteel in puin. We beschikten over een oude en onbruikbare windtunnel, maar langzaam maar zeker bouwden we een juweel op. In mijn eentje zou ik niets bereikt hebben. Ik was goed in het jarenlang opbouwen en onderhouden van een team, om er zo een dream team van te maken. De 14 gewonnen kampioenschappen staan nog steeds in de geschiedenisboeken. Het was de beste periode in de geschiedenis van Ferrari."