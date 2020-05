Ricciardo en Renault; afweging tussen loyaliteit en ambitie

Het is heel goed mogelijk dat Daniel Ricciardo na dit jaar alweer vertrekt bij Renault. Dat tekende Canal Plus op uit de mond van Alain Prost, de viervoudig wereldkampioen Formule 1 die als ambassadeur aan de Franse renstal is verbonden. Renault tastte eind 2018 diep in de buidel voor de komst van Ricciardo, maar dat leverde sportief gezien niet de gehoopte winst op.

Na 2020 loopt het lucratieve contract van de goedlachse Australiër bij Renault af. Ricciardo verdient bij het Franse team op jaarbasis zo'n 22 miljoen euro. Het valt te bezien of Renault onder de huidige omstandigheden weer zo'n megasalaris voor de coureur overheeft. Het Franse automerk is immers ook zwaar getroffen door de coronacrisis en Ricciardo heeft de verwachtingen (nog) niet ingelost.

Alain Prost schetst de situatie: "Daniel heeft een contract bij Renault tot het einde van 2020. Daarna is hij vrij om te gaan en staan waar hij wil. Wij hebben het niet in eigen hand, we hebben geen optie in zijn verbintenis op laten nemen voor verlenging. Uiteraard waren we reeds in gesprek over een nieuw contract. Dat er in 2021 onder dezelfde reglementen en met dezelfde auto's gereden gaat worden spreekt dan ook niet in ons voordeel."

Renault is bang dat het Ricciardo niet kan verleiden tot een langer verblijf als de prestaties dit jaar tegenvallen, zeker met de wetenschap dat de Australiër dan volgend jaar opnieuw met een auto moet rijden die niet competitief is. De afweging die de zevenvoudig Grand Prix-winnaar dus dient te maken is die tussen loyaliteit en ambitie. En misschien een beetje hebzucht. Is Ricciardo in staat om door de zure appel heen te bijten en Renault op de lange termijn richting de top te helpen of wil hij zo snel mogelijk weer op het podium staan? En is hij bereid om daarvoor salaris in te leveren?

Ricciardo zelf houdt alle opties open; een terugkeer naar Red Bull Racing, wellicht ontstaat er een opening bij Ferrari of Mercedes, wie weet blijft hij bij Renault. Prost is van mening dat de Australiër zijn avontuur bij Renault moet vervolgen en heeft ook goede hoop. "Ik wil niet zeggen dat Daniel de gok genomen heeft om naar ons te komen, maar hij heeft een plan gemaakt om succesvol te zijn met Renault. De gesprekken tussen beide partijen verlopen op een positieve manier", aldus de Fransman.