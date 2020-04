Daniel Ricciardo sluit terugkeer bij Red Bull Racing niet uit

Wat Daniel Ricciardo betreft is de deur naar Red Bull Racing voor hem niet in het slot gegooid. De Australiër sluit een terugkeer naar de Oostenrijkse renstal in de toekomst niet uit. Ricciardo verliet Red Bull Racing in de winter van 2018 naar 2019 om zijn geluk te beproeven bij het team van Renault. Bij die renstal is hij een vorstelijk salaris gaan verdienen.

Dat speelde ongetwijfeld een rol in zijn beslissing om bij Red Bull Racing te vertrekken, zoals ook het juk van rijden naast Max Verstappen en de kans om bij een heus fabrieksteam aan de slag te gaan factoren zijn geweest. Ricciardo had vast ook gehoopt dat hij ervoor kon zorgen dat Renault de aansluiting bij de drie topteams zou kunnen vinden, maar de Franse renstal wist de stijgende lijn van de voorgaande jaren niet door te trekken in 2019.

Nu loopt zijn contract aan het eind van dit jaar af en moet Renault de afweging maken of ze Ricciardo een geschat jaarloon van 22 miljoen euro nog waard vinden. Misschien moet de Australiër met minder genoegen nemen, wellicht slaat het team een andere richting in. Maar waar moet Ricciardo dan heen? Ferrari? McLaren? Mercedes? Of toch terug naar Red Bull Racing?

Dat laatste is wat Ricciardo betreft dus niet uitgesloten. "Dat is me nooit eerder gevraagd. Sluit ik uit dat ik ooit terugkeer naar Red Bull Racing?", herhaalde hij de vraag van Sky Sports F1. "Nee. Ik heb in mijn opvoeding altijd meegekregen dat je in het leven nooit, nooit moet zeggen. Sluit nooit iets helemaal uit, tenzij het een gevangenisstraf of iets dergelijks is. Dus zeg nooit nooit. Ik ben er 100 procent van overtuigd dat ik hetgeen dat ik in het verleden heb laten zien nog in me heb."