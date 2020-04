'Sainz, Ricciardo, Giovinazzi op shortlist bij Ferrari voor 2021'

Het team van Ferrari heeft drie coureurs op de shortlist gezet als eventuele vervangers voor Sebastian Vettel na dit jaar. De doorgaans goed ingevoerde krant Gazzetta dello Sport bericht dat McLaren-coureur Carlos Sainz, Renault-rijder Daniel Ricciardo en Antonio Giovinazzi van Alfa Romeo in beeld zijn om naar Maranello te verhuizen als Vettel besluit zijn contract niet te verlengen.

Vettel bezit een aflopende verbintenis bij de Scuderia. Er gingen al verhalen rond dat de Duitser een aanbieding voor verlenging in beraad had. Het zou gaan om een nieuw éénjarig contract waarbij hij een fors deel aan salaris in zou moeten leveren. Vettel zelf denkt eerder aan een overeenkomst voor meerdere jaren. Hij voelt zich jong en goed genoeg om nog jaren in de Formule 1 te racen.

Bij een vertrek van Vettel zal Ferrari de aandacht verschuiven naar andere kandidaten. Sainz heeft een ijzersterk seizoen 2019 als leider van McLaren achter de rug. Ricciardo geldt als een van de snelste rijders op de grid en werd in zijn tijd bij Red Bull Racing al in verband gebracht met een transfer naar de Scuderia. Giovinazzi komt uit de opleiding van Ferrari en heeft als Italiaan zijn nationaliteit als pré, maar hij is ook nog wild en onbehouwen als coureur.

De kans is groot dat Vettel en Ferrari nog voor het begin van het seizoen 2020 een besluit nemen over verdere samenwerking na dit jaar. "We hebben nog tijd, het ziet er niet naar uit dat we op korte termijn een Grand Prix zullen hebben. Dat geeft ons de gelegenheid om in alle rust naar de toekomst te kijken", aldus de Duitser.