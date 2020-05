Norris en Sainz haken af voor komende virtuele Grand Prix

McLaren-rijders Lando Norris en Carlos Sainz ontbreken op de deelnemerslijst voor de volgende virtuele Grand Prix. Daardoor slinkt het contingent Formule 1-coureurs op de startgrid naar vijf; Charles Leclerc, Alexander Albon, George Russell, Nicholas Latifi en Antonio Giovinazzi doen zondag weer mee.

Vooral het ontbreken van Norris is opvallend. De jonge Brit is een fervent simracer en grijpt zo'n beetje elke online evenement aan om te racen. Aan de andere kant kon Norris in de voorgaande drie virtuele Grands Prix niet van start gaan door technische problemen en daarmee groeide zijn afkeer tegen de game F1 2019. Sainz was er twee weken geleden voor het eerst bij, maar de Spanjaard is nu alweer afgehaakt.

Zondag staat de virtuele Grand Prix van Nederland op het programma. Aangezien het circuit van Zandvoort nog niet in de versie van het officiële Formule 1-spel zit waarmee gespeeld wordt, vindt deze wedstrijd op het circuit van Interlagos in Brazilië plaats. Fans konden stemmen en de baan in Sao Paulo ontving de meeste stemmen. De virtuele Grand Prix begint zondag om 19.00 uur en is live te volgen via Ziggo Sport.

Naast de Formule 1-afvaardiging verschijnen tal van andere prominenten aan de start, zoals onder meer cricketers Ben Stokes en Stuart Broad en voetballer Alessio Romagnoli.