Het circuit van Zandvoort had komend weekend eigenlijk de Nederlandse Grand Prix moeten huisvesten. Door de uitbraak van het coronavirus is de terugkeer van de Formule 1 naar Nederland op de lange baan geschoven. Zandvoort was er na een grondige verbouwing helemaal klaar voor. De faciliteiten zijn verbeterd en het circuit is onder handen genomen door onder meer een tweetal kombochten toe te voegen. Williams Esports-coureur Kuba Brzezinski neemt jullie mee voor een virtueel rondje Zandvoort.