Aandeelhouders pompen 300 miljoen in bedrijf McLaren

Het bedrijf McLaren, het automerk achter het gelijknamige Formule 1-team, heeft van de aandeelhouders een kapitaalinjectie van 300 miljoen pond ontvangen om de kachel brandende te houden. Dat schrijven journalisten Christian Sylt en Caroline Reid voor de website This Is Money. McLaren is met meerdere partijen in gesprek om het werkkapitaal verder te vergroten.

De Britse autofabrikant is voor 57,7 procent in handen van Mumtalakat, het investeringsfonds van de koninklijke familie van Bahrein. Er was reeds 300 miljoen pond gereserveerd om het afschalen van de productie op te vangen, maar dat bedrag wordt nu aangewend om de coronacrisis te doorstaan. McLaren heeft werknemers met verlof gestuurd en ander personeel gevraagd om salaris in te leveren.

Ook van de Formule 1-tak zitten werknemers noodgedwongen thuis en hebben coureurs Lando Norris en Carlos Sainz een deel van hun loon ingeleverd, evenals de directie. McLaren-baas Zak Brown verkondigde eerder dat twee tot vier Formule 1-teams dreigen om te vallen door de huidige crisis.