Zak Brown: "Fragiele Formule 1 dreigt vier teams te verliezen"

De Formule 1 verkeert door de uitbraak van het coronavirus in een zeer fragiele staat. Als de koningsklasse van de autosport geen drastische maatregelen neemt om deze crisis te bezweren, dan lopen meerdere teams het gevaar om te vallen. Deze onheilspellende mededeling is afkomstig van McLaren-baas Zak Brown. De Formule 1 moet snel actie ondernemen.

Brown vertelde aan BBC Sport: "De huidige situatie is rampzalig voor de teams en een serieuze bedreiging voor de Formule 1. Zie ik - gezien alles wat er aan de hand is in de wereld op dit moment - twee teams omvallen? Ja, zeker als we de situatie niet agressief aanpakken. Sterker nog, de Formule 1 kan vier teams verliezen als ze dit niet op de juiste manier afhandelen."

"De timing kan niet slechter, als je kijkt naar hoe lang het duurt om een Formule 1-team op te zetten en naar de economische gevolgen van deze gezondheidscrisis. Onder deze omstandigheden staan de mensen niet in de rij om bestaande teams over te nemen zoals in het verleden wel gebeurde. Dus ik denk absoluut dat de Formule 1 in een zeer fragiele staat verkeert."

Budgetlimiet

Een van de mogelijke oplossingen is in zijn ogen het budgetlimiet voor 2021 nog verder verlagen. De lat voor volgend jaar ligt officieel nog op 175 miljoen dollar, maar achter de schermen zouden de teams het al eens zijn over een verlaging naar 150 miljoen dollar. Dat gaat de kleine teams echter niet ver genoeg; zij dringen aan op een budgetplafond van 100 miljoen dollar.

Ook Brown is daar voorstander van, al zou hij akkoord gaan met een compromis van 125 miljoen dollar. "Iedereen is het eens over 150 miljoen dollar en een merendeel, waaronder een van de topteams, is bereid dat nog verder te verlagen. Als we hier niet ver genoeg in gaan, kunnen sommigen zich af gaan vragen waarom ze in de sport actief zijn."