Christian Lundgaard kandidaat voor racestoeltje bij Renault

Mocht Daniel Ricicardo besluiten zijn aflopende contract niet te verlengen, dan kiest Renault mogelijk voor een tiener als zijn vervanger. De 18-jarige Christian Lundgaard uit de opleiding van de Franse renstal is nadrukkelijk in beeld om door te stomen richting de Formule 1.

De jonge Deen is komend seizoen, wanneer dat ook moge beginnen, te bewonderen in de Formule 2. Mia Sharizman, hoofd opleidingen bij Renault, vertelde aan BT: "Het uiteindelijke doel waarom Christian onderdeel uitmaakt van ons programma is uiteraard om hem voor ons team in de Formule 1 te laten rijden."

"Voor nu moet hij in de Formule 2 voldoende punten zien te verzamelen om in aanmerking te komen voor een superlicentie. Maar wat we van hem gezien hebben in de Formule 3 en Formule Renault sterkt ons in de overtuiging dat hij die volgende stap kan maken. We hopen er ook op, al is de sprong richting Formule 1 ook afhankelijk van een sterk seizoen in de Formule 2."

Daniel Ricciardo is op zijn beurt in beeld bij Ferrari als mogelijke opvolger van Sebastian Vettel en de Australiër sluit een terugkeer naar Red Bull Racing ook niet uit.