Ferrari-teambaas spreekt waardering voor Sebastian Vettel uit

De liefde tussen Ferrari en Sebastian Vettel is nog niet bekoeld. Die boodschap probeerde Ferrari-teambaas Mattia Binotto uit te dragen op Sky Sports F1. Vettel verhuisde na 2014 van Red Bull Racing naar Ferrari, met als doel om de Scuderia aan nieuwe titels te helpen. Dat is tot op heden nog niet gelukt, in vijf seizoenen samen was de combinatie Vettel-Ferrari goed voor veertien zeges.

Vorig jaar kreeg Vettel gezelschap van een nieuwe teamgenoot, Charles Leclerc. De jonge Monegask maakte vrijwel gelijk indruk en veroverde de harten van Ferrari en de tifosi door de thuisrace op Monza te winnen. Ondertussen leek Vettel steeds meer met zijn ziel onder de arm te lopen. De Duitser zou het gevoel hebben dat Ferrari hem minder is gaan steunen, verklaarde zijn vriend Bernie Ecclestone.

Niets is minder waar, benadrukt Binotto. De waardering binnen Ferrari voor Vettel is onverminderd groot. "De huidige onderbreking is in niemands voordeel. Alle coureurs houden van racen, dat is hun leven. Ik weet dat Sebastian de normale situatie mist, hij mist het om niet naar de circuits te gaan en hij zou graag zo snel mogelijk weer racen. Dat kan echter pas weer zodra alles een beetje normaal is."

"Maar het verlangen om te racen brandt van binnen. Het heilige vuur is nog lang niet gedoofd. Sebastian is een oprecht persoon. Hij houdt echt van zijn werk en dat is ook een van de vele redenen waarom we hem binnen Ferrari enorm waarderen."

Die waardering vertaalt zich vooralsnog niet in een goede aanbieding voor een nieuw contract voor Vettel. De viervoudig kampioen bezit een aflopende verbintenis en zou slechts een éénjarige verlenging aangeboden gekregen hebben, met een aanzienlijk lager salaris dan wat hij nu toucheert.