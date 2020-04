Bernie Ecclestone: "McLaren is misschien wat voor Vettel"

Sebastian Vettel is niet langer op zijn plek bij het team van Ferrari. Die conclusie trekt Bernie Ecclestone aan de hand van de gebeurtenissen van vorig seizoen. Nieuwkomer Charles Leclerc heeft zich in rap tempo populair gemaakt binnen de Scuderia en bij de tifosi, onder meer door de Grand Prix van Italië op Monza op zijn naam te schrijven.

Dit heeft de positie van Vettel bij de Italiaanse renstal verzwakt. Zo zou teambaas Mattia Binotto hem een nieuw contract hebben aangeboden, maar alleen voor 2021 en met een forse salarisverlaging. Daar spreekt weinig vertrouwen uit. Leclerc daarentegen ligt tot en met 2024 vast en zou het nieuwe lievelingetje van Ferrari zijn.

Ecclestone en Vettel zijn altijd goed bevriend geweest. De voormalig commerciële baas van de Formule 1 meent dat de Duitser niets meer te winnen heeft in Maranello. "De performance van Sebastian heeft geleden onder de komst van Leclerc als teamgenoot, die gemanaged wordt door de zoon van FIA-voorzitter Jean Todt."

"Ik vermoed dat Sebastian in Mattia Binotto niet iemand ziet die hem in deze situatie steunt. Vettel kan daarom misschien beter maar stoppen. Of hij moet op zoek gaan naar alternatieve opties voor 2021. McLaren, dat vanaf volgend jaar met Mercedes-motoren rijdt, is misschien wat voor hem", verkondigde de Brit aan F1-Insider.com.

McLaren-teambaas Andreas Seidl zou wel gecharmeerd zijn van Vettel. De komst van de viervoudig wereldkampioen is voor hem echter alleen bespreekbaar als Carlos Sainz zou besluiten om aan het einde van dit jaar naar een ander team te verkassen.