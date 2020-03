Sky Italia: "Vettel heeft een contract aangeboden gekregen met fors minder salaris"

Sebastian Vettel stapte in 2015 over van Red Bull Racing naar Ferrari. In zijn Red Bull Racing-tijdperk was hij onverslaanbaar. De Duitser wist viermaal de wereldtitel te winnen, maar dat was niet met zijn huidige team Ferrari. Na vijf seizoenen heeft hij de teller echter nog op 0 titels staan bij het Italiaanse team.

Sebastian Vettel werd in 2015 binnengehaald als de leider van het team. Naast hem reed de Fin Kimi Raikkonen die hem zou beschermen. Maar door het niet behalen van overwinningen en de mindere prestaties, heeft Ferrari een nieuw talent gevonden in plaats van Vettel. In Charles Leclerc ziet Ferrari een wereldkampioen voor de toekomst. De Monegask kreeg een contract tot en met eind 2024.

Zijn teamgenoot Sebastian Vettel heeft nog geen nieuw contract. Het huidige contract tussen Vettel en Ferrari loopt na dit seizoen af. Het zal lastig worden voor de voormalig wereldkampioen om een goede positie binnen het team te krijgen. Vettel zakte in 2020 meermaals door het ijs, steeds ging Leclerc er met de buit vandoor. Al ziet Ferrari de Duitser nog wel als coureur die kan vechten om het wereldkampioenschap.

Ricciardo of Sainz

Volgens Sky Italia zou Ferrari hem een contract hebben aangeboden met een fors lager salaris. Hij verdient bij de Scuderia momenteel 40 miljoen dollar per jaar, maar daar zal hij fors op moeten inleveren.

Als de Duitser geen vernieuwd contract wil, komen andere namen naar boven als teamgenoot van Leclerc. Daniel Ricciardo en Carlos Sainz staan hoog op het lijstje van de Italiaanse grootmacht.