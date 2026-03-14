Pessimistische Norris baalt van eigen fouten

Pessimistische Norris baalt van eigen fouten

Regerend wereldkampioen Lando Norris kwam van een goede kermis thuis in de kwalificatie in China. De McLaren-coureur leek zich te kunnen mengen in de strijd om de pole position, maar moest genoegen nemen met de zesde tijd. Na afloop was Norris vooral heel erg teleurgesteld in zichzelf.

Het team van McLaren heeft nog veel werk te verzetten, willen ze mee kunnen doen om de zeges en de pole positions. Mercedes is een klasse apart, en Ferrari lijkt vooralsnog het enige team te zijn dat ze kan verslaan. McLaren zag er vandaag aardig uit, maar eenmaal aangekomen in de laatste sector vielen Oscar Piastri en Norris weer flink tegen.

Meer over Lando Norris Norris geeft Verstappen gelijk: "Dit zijn de slechtste auto's ooit"

Norris geeft Verstappen gelijk: "Dit zijn de slechtste auto's ooit"

7 maa
 Mercedes haalt opgelucht adem: Antonelli ontloopt straf

Mercedes haalt opgelucht adem: Antonelli ontloopt straf

13 maa

Wat ging er mis bij McLaren?

Regerend wereldkampioen Norris baalde als een stekker, en wees in gesprek met Sky Sports ook naar zichzelf: "Om eerlijk te zijn, er zat nog wel een beetje meer in het vat. Mijn laatste sector was best slecht en we verliezen op de rechte stukken om de één of andere manier veel tijd ten opzichte van de andere auto's. We moeten zien te begrijpen waardoor dat komt. Een tiende scheelt vandaag drie posities, dus we moeten dit proberen te begrijpen."

Norris is ouderwets zelfkritisch, en is van mening dat hij bepaalde dingen beter moet doen: "De laatste bocht hier is mijn slechtste bocht van het seizoen. Ik krijg het gewoon niet voor elkaar en ik maakte er tijdens mijn laatste rondje best een grote fout. Dus waar we nu staan is ook waar we verdienen te staan en waar we horen te staan."

Kan McLaren een sprong naar voren zetten?

Norris weigert echter op te geven, maar ziet slechts één concurrent voor morgen: "Het lijkt erop dat het close is met Ferrari, en we willen morgen zeker in het gevecht zitten. Het was vandaag duidelijk dat ze een voordeel hebben en we hebben het lastig om dat onder de knie te krijgen. Het wordt lastig om ze echt uit te dagen, maar je weet nooit. We gaan ons best doen."

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

