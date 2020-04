'Exodus van autofabrikanten valt niet uit te sluiten'

Een herhaling van 2009 toen meerdere autofabrikanten als gevolg van de kredietcrisis hun biezen pakten en uit de Formule 1 stapten is in de huidige coronacrisis zeker niet ondenkbaar. Dat gevoel leeft bij Mario Theissen, destijds een van de hoofdrolspelers als motorsportbaas bij BMW. Die Duitse autofabrikant trok na dat jaar de stekker uit het Formule 1-project.

Toyota deed hetzelfde, Honda vertrok een jaar eerder al en Renault stopte met het fabrieksteam en ging verder als motorleverancier. Honda en Renault maken ook de huidige crisis weer mee. Samen met Daimler (Mercedes) en Ferrari vormen zij de in de Formule 1 aanwezige autofabrikanten. Het wegvallen van een of meerdere fabrikanten zou een doemscenario zijn voor de sport.

Het is wel iets om serieus rekening mee te houden, verklaart Theissen in de Starting Grid-podcast. "Het is afwachten hoe het zich ontvouwt. De situatie is nu nog te vers. Pas over een maand of zes kun je een goede inschatting maken van de impact. Maar een vergelijkbare exodus als toen valt niet uit te sluiten. Het kan zomaar gebeuren dat een of meerdere autofabrikanten opstappen."

Oud Formule 1-coureur Ralf Schumacher is daar ook bang voor, laat hij aan Sky Deutschland weten. "We moeten ons niet alleen zorgen maken om de kleine teams, maar ook om de grote teams. Hoe dit gaat uitpakken voor grote corporaties is door niemand te voorspellen. We hebben het over duizenden werknemers, dus duizenden families die de eindjes aan elkaar moeten knopen."