Omdopen Racing Point tot Aston Martin gaat door

Miljardair Lawrence Stroll is niet van plan om af te wijken van zijn intenties om het team van Racing Point volgend jaar om te dopen tot het fabrieksteam van Aston Martin. De vader van coureur Lance Stroll kocht zich twee maanden geleden in bij het Britse automerk en treedt per 20 april toe tot het bestuur van Aston Martin Lagonda.

Onderdeel van de overeenkomst is dat het Formule 1-team vanaf 2021 de naam van Aston Martin gaat dragen. Daar verandert met de huidige coronacrisis niets aan, benadrukt Stroll in een verklaring. "Ik en mijn mede-investeerders in het consortium geloven heilig in een mooie toekomst voor Aston Martin Lagonda."

"Dit blijkt ook uit onze investering van 262 miljoen pond om de financiële positie van het bedrijf veilig te stellen. Ons consortium en andere aandeelhouders zorgen in een moeilijke tijd voor een kapitaalinjectie van 536 miljoen pond. Dit zorgt voor stabiliteit om de firma te prepareren voor de lange termijn."

"We hebben een helder plan voor ogen met Aston Martin, waaronder toetreding als fabrieksteam in 2021, en ik kijk ernaar uit om die ideeën samen met de directie werkelijkheid te maken."