Max Verstappen kende vandaag een rampzalige kwalificatie op het circuit van Shanghai. Hij worstelde opzichtig met zijn Red Bull en kwam niet verder dan de achtste tijd. Voor de race van morgen heeft hij geen hoge verwachtingen, en de Nederlander stelt dat het vooral zal gaan draaien om overleven.

Verstappen beleeft een soort horrorweekend op het circuit van Shanghai in China. Hij is niet in staat om het tempo van de teams van Mercedes, Ferrari en McLaren bij te houden, en hij moet alles geven om er iets van te maken. In de sprintrace kreeg hij het niet voor elkaar om punten te pakken, en de achtste tijd was het hoogst haalbare in de kwalificatie.

Hoe is het gevoel bij Verstappen?

Na de sprintrace had Red Bull het een en ander aangepast, maar Verstappen laat aan Sky Sports weten dat dit weinig verschil heeft gemaakt: "Het was hetzelfde. We hebben alles ondersteboven gekeerd en het was gewoon hetzelfde, dus ik verwacht precies hetzelfde voor de race. We gaan waarschijnlijk een beetje vechten met Pierre Gasly. Maar dat is het ook. Er zit niet meer in."

Verstappen heeft het niet naar zijn zin, en lijkt de dagen af te tellen totdat hij mag gaan racen op de Nürburgring: "Het is heel lastig om met deze auto te rijden. Er is geen balans. Ik kan niet op de auto leunen. Elke ronde is een gevecht, het is heel moeilijk."

'Het is gewoon niet leuk'

Verstappen gaat verder met zijn tirade: "Elke ronde die ik deed op een setje banden, voelde verschrikkelijk aan. Om eerlijk te zijn denk ik dat het morgen heel erg zwaar gaat worden. In het verleden keerden we de auto helemaal binnenstebuiten, en dan werkte dat. Nu werkt helemaal niets. Het is gewoon niet leuk. Ik kan niet pushen. Elk rondje voelt als overleven voor mij."

Voor Verstappen is het hopen dat zijn start morgen beter verloopt dan tijdens de sprintrace van vanochtend. Hij zakte toen ver terug nadat hij niet van zijn plaats kwam.