Verstappen verwacht rampzalige race: "Elke ronde voelt als overleven"

Max Verstappen kende vandaag een rampzalige kwalificatie op het circuit van Shanghai. Hij worstelde opzichtig met zijn Red Bull en kwam niet verder dan de achtste tijd. Voor de race van morgen heeft hij geen hoge verwachtingen, en de Nederlander stelt dat het vooral zal gaan draaien om overleven.

Verstappen beleeft een soort horrorweekend op het circuit van Shanghai in China. Hij is niet in staat om het tempo van de teams van Mercedes, Ferrari en McLaren bij te houden, en hij moet alles geven om er iets van te maken. In de sprintrace kreeg hij het niet voor elkaar om punten te pakken, en de achtste tijd was het hoogst haalbare in de kwalificatie.

Hoe is het gevoel bij Verstappen?

Na de sprintrace had Red Bull het een en ander aangepast, maar Verstappen laat aan Sky Sports weten dat dit weinig verschil heeft gemaakt: "Het was hetzelfde. We hebben alles ondersteboven gekeerd en het was gewoon hetzelfde, dus ik verwacht precies hetzelfde voor de race. We gaan waarschijnlijk een beetje vechten met Pierre Gasly. Maar dat is het ook. Er zit niet meer in."

Verstappen heeft het niet naar zijn zin, en lijkt de dagen af te tellen totdat hij mag gaan racen op de Nürburgring: "Het is heel lastig om met deze auto te rijden. Er is geen balans. Ik kan niet op de auto leunen. Elke ronde is een gevecht, het is heel moeilijk."

'Het is gewoon niet leuk'

Verstappen gaat verder met zijn tirade: "Elke ronde die ik deed op een setje banden, voelde verschrikkelijk aan. Om eerlijk te zijn denk ik dat het morgen heel erg zwaar gaat worden. In het verleden keerden we de auto helemaal binnenstebuiten, en dan werkte dat. Nu werkt helemaal niets. Het is gewoon niet leuk. Ik kan niet pushen. Elk rondje voelt als overleven voor mij."

Voor Verstappen is het hopen dat zijn start morgen beter verloopt dan tijdens de sprintrace van vanochtend. Hij zakte toen ver terug nadat hij niet van zijn plaats kwam.

F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing GP China 2026

Reacties (12)

Login om te reageren
  • MoonlandMenace

    Posts: 242

    Wat een horror moet deze jongen toch ondergaan... Een arbeider of bediende die voor een appel en ei zich de ziel uit het lijf werkt heeft wat te klagen. Zo zie je maar dat het in feite nog steeds het verwende mannetje is. Ik ben er wel stilaan klaar mee. Die 14 anderen die achter hem moeten starten doen toch ook niet zo?

    • + 6
    • 14 maa 2026 - 14:52
    • Schumi-NR1

      Posts: 1.529

      Ja als ze hem interviewen en niks van verandering van afstelling lijkt te werken. Wat moet hij dan zeggen? Dat alles naar wens loopt

      • + 7
      • 14 maa 2026 - 15:01
    • 919

      Posts: 4.028

      ’ Ik ben er wel stilaan klaar mee. ’

      Niet liegen, je roept als sinds 2016 dat je er klaar mee bent, een heel decennium dus.

      • + 4
      • 14 maa 2026 - 15:48
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 19.728

    "Verstappen verwacht rampzalige race: "Elke ronde voelt als overleven".

    Wacht maar af Max.
    Ik heb namelijk vernomen dat er 'n ploeg hordelingen met Redbull/Max shirtjes aan bijeen zijn gekomen op 'n bijeenkomst van een super geheim genootschap om te gaan offeren en kaarsjes te branden om jouw gemoedsrust een boost te geven.
    Morgen gaan ze/we kijken of het geholpen heeft.

    • + 2
    • 14 maa 2026 - 15:24
  • Bertrand Gachot

    Posts: 388

    Waarom blijft het zo stil van de kant van Jos?

    • + 0
    • 14 maa 2026 - 15:43
    • HermanInDeZon

      Posts: 832

      Omdat ze het bij zich bij Red Bull zo onderhand echt niet meer kunnen permitteren dat er nog meer volk gaat lopen ;)

      • + 2
      • 14 maa 2026 - 15:48
  • hupholland

    Posts: 9.724

    zou wel leuk zijn als hij eens niet rond P20 bocht 1 ingaat zoals de eerste 2 races. Vorige week had hij wellicht aan kunnen haken bij Ferrari, dit weekend zal hij denk ik al heel 'blij' zijn als hij de McLaren van Norris weer in het vizier kan houden. Maar goed, racepace is nog wel een beetje een vraagteken en kan misschien toch nog wel meevallen en het gat in kwalificatie was vandaag ook bijna gehalveerd tov gisteren.

    • + 0
    • 14 maa 2026 - 15:51
  • Larry Perkins

    Posts: 63.479

    Ik zal Max meteen na afloop verslag doen van alweer een afgetekende kantklos-overwinning van tante Agaath uit Warmetuut, met op de achtergrond het nieuwste 'Tante Agaath uit Warmetuut-liedje':

    Agaath Agaath Agaath
    Super Agaath Agaath
    Super super Agaath Agaath Agaath
    Super Agaath Agaath

    Daar zal Max van opknappen!

    • + 1
    • 14 maa 2026 - 15:51
    • Politik

      Posts: 9.806

      Dat jij nog steeds niet moe wordt van je eigen uitgemolken en doorzichtige grapjes🙈

      • + 0
      • 14 maa 2026 - 17:07
  • Fred Grieveringh

    Posts: 39

    Motiverende teksten richting het team weer, fijn dat je als monteur je stinkende best hebt gedaan voor een coureur die de race al heeft opgegeven. Daar werk je dan de klok voor rond.

    • + 2
    • 14 maa 2026 - 16:13
    • MLTG

      Posts: 1.179

      Die coureur geeft wel een weekendje varen , simmen of shoppen met zijn vriendin op. Dus daar mag echt wel wat begrip vanuit de monteur vandaan komen.

      • + 1
      • 14 maa 2026 - 16:43
    • Fred Grieveringh

      Posts: 39

      Ow en de monteurs niet dan? Die zijn langer van huis dan meneer met zijn privejet. De monteurs zijn degenen die het meeste voelen van die idioot volle kalender. Plus ze worden lang niet zo vorstelijk betaald.

      • + 1
      • 14 maa 2026 - 16:45

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.453
  • Podiums 127
  • Grand Prix 234
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Red Bull Racing
