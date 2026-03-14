De jonge Mercedes-coureur Andrea Kimi Antonelli pakte vandaag zijn eerste pole position uit zijn Formule 1-loopbaan. Op het circuit van Shanghai in China hield hij het hoofd koel, en wist hij zijn concurrenten te slim af te zijn. Lewis Hamilton vond dat helemaal niet erg, en hij deelde zijn complimenten uit aan Antonelli.

Antonelli debuteerde vorig jaar in de Formule 1 bij het team van Mercedes als opvolger van zevenvoudig wereldkampioen Hamilton. De jonge Italiaan wisselde in zijn debuutjaar goede prestaties af met zeer slechte races. Dit jaar wil hij stappen zetten, en hij profiteert van het feit dat Mercedes een goede auto heeft gebouwd.

Vorige week kwam hij in Australië als tweede over de streep nadat hij een slechte start had. Vanochtend overkwam hem hetzelfde in de sprintrace, al bleef het podium buiten bereik door een tijdstraf. In de kwalificatie zag hij dat zijn teamgenoot George Russell problemen had, maar hij gaf de concurrentie geen kans om zich in het duel te mengen. Met deze prestatie is Antonelli de jonge polesitter uit de geschiedenis van de Formule 1.

Mooie woorden

Ferrari-coureur Lewis Hamilton moest genoegen nemen met de derde tijd. Tijdens de persconferentie was hij vooral trots op Antonelli: "Ik wil ten eerste deze jongen even feliciteren, Kimi. Het is een geweldig resultaat... Eigenlijk heeft hij mijn zitje overgenomen! Hij is direct sterk begonnen, dus het is echt geweldig om hem progressie te zien boeken en hij verdient dit echt. Het is een geweldig record. Het gaat wel even duren voordat er iemand in de buurt komt."

Hoe ging het bij Hamilton?

Over zijn eigen kwalificatie was Hamilton wat minder positief: "Het was voor mij een heel lastige sessie. Het was niet zo goed als de sprint kwalificatie, niet zo smooth en veel snaps. Ik denk dat de wind het lastig maakte met de balans, dus daar moeten we naar kijken. Ik maakte gewoon te veel fouten. Ik had een groot moment tijdens mijn eerste rondje in Q3, maar de laatste ronde was oké. Ik denk dat het beter had kunnen gaan als ik in een ritme kon komen."