Enthousiaste Hamilton supertrots op recordbreker Antonelli

Enthousiaste Hamilton supertrots op recordbreker Antonelli

De jonge Mercedes-coureur Andrea Kimi Antonelli pakte vandaag zijn eerste pole position uit zijn Formule 1-loopbaan. Op het circuit van Shanghai in China hield hij het hoofd koel, en wist hij zijn concurrenten te slim af te zijn. Lewis Hamilton vond dat helemaal niet erg, en hij deelde zijn complimenten uit aan Antonelli.

Antonelli debuteerde vorig jaar in de Formule 1 bij het team van Mercedes als opvolger van zevenvoudig wereldkampioen Hamilton. De jonge Italiaan wisselde in zijn debuutjaar goede prestaties af met zeer slechte races. Dit jaar wil hij stappen zetten, en hij profiteert van het feit dat Mercedes een goede auto heeft gebouwd.

 Hamilton moet lachen om snerende Russell: "Heb hem over motor gevraagd"

Hamilton moet lachen om snerende Russell: "Heb hem over motor gevraagd"

12 maa

Vorige week kwam hij in Australië als tweede over de streep nadat hij een slechte start had. Vanochtend overkwam hem hetzelfde in de sprintrace, al bleef het podium buiten bereik door een tijdstraf. In de kwalificatie zag hij dat zijn teamgenoot George Russell problemen had, maar hij gaf de concurrentie geen kans om zich in het duel te mengen. Met deze prestatie is Antonelli de jonge polesitter uit de geschiedenis van de Formule 1.

Mooie woorden

Ferrari-coureur Lewis Hamilton moest genoegen nemen met de derde tijd. Tijdens de persconferentie was hij vooral trots op Antonelli: "Ik wil ten eerste deze jongen even feliciteren, Kimi. Het is een geweldig resultaat... Eigenlijk heeft hij mijn zitje overgenomen! Hij is direct sterk begonnen, dus het is echt geweldig om hem progressie te zien boeken en hij verdient dit echt. Het is een geweldig record. Het gaat wel even duren voordat er iemand in de buurt komt."

Hoe ging het bij Hamilton?

Over zijn eigen kwalificatie was Hamilton wat minder positief: "Het was voor mij een heel lastige sessie. Het was niet zo goed als de sprint kwalificatie, niet zo smooth en veel snaps. Ik denk dat de wind het lastig maakte met de balans, dus daar moeten we naar kijken. Ik maakte gewoon te veel fouten. Ik had een groot moment tijdens mijn eerste rondje in Q3, maar de laatste ronde was oké. Ik denk dat het beter had kunnen gaan als ik in een ritme kon komen."

F1 Nieuws Lewis Hamilton Andrea Kimi Antonelli Ferrari Mercedes GP China 2026

Reacties (15)

  • Larry Perkins

    Posts: 63.479

    Lewis: "Het is ongelooflijk wat de pupil van Max al heeft bereikt..."

    • + 3
    • 14 maa 2026 - 15:36
    • Larry Perkins

      Posts: 63.479

      (Max was nog niet genoemd in het bericht, vandaar)

      • + 4
      • 14 maa 2026 - 15:36
    • Pietje Bell

      Posts: 33.646

      Russell stond er als Jan met de korte achternaam bij tijdens de
      "huldiging".
      Lewis en Kimi omarmden elkaar. Mooi om te zien.

      imgur.com/a/Du3jdxb

      • + 1
      • 14 maa 2026 - 15:49
    • Pietje Bell

      Posts: 33.646

      imgur.com/0itb3VO

      • + 1
      • 14 maa 2026 - 16:05
    • Larry Perkins

      Posts: 63.479

      Kimi had voor de lol nog ff een T-bone moeten doen.

      • + 0
      • 14 maa 2026 - 16:23
    • Larry Perkins

      Posts: 63.479

      Ha, kwam net het volgende tegen. Wist jij dat?

      "T-bone steak van Russell Brothers Farm is een hoogwaardige, grasgevoerde rundersteak die de entrecôte en ossenhaas combineert. Het vlees is afkomstig van met gras gevoerde runderen, zonder antibiotica of hormonen, en wordt vaak gewaardeerd om zijn natuurlijke smaak."

      • + 4
      • 14 maa 2026 - 16:24
    • Pietje Bell

      Posts: 33.646

      Hahaha, nee. Leuk!

      • + 0
      • 14 maa 2026 - 16:50
  • mario

    Posts: 15.225

    "Over zijn eigen kwalificatie was Hamilton wat minder positief"

    Maar hij heeft wel gisteren en vandaag voor teamgenoot Leclerc gekwalificeerd, dat geeft de burger dan wel weer moed...

    • + 3
    • 14 maa 2026 - 15:40
  • Michael Schumacher

    Posts: 2.189

    Een verademing deze vorm van Lewis. Zowel op als naast de baan. Hongerig, relatief rustig en vooral: positief! Goed om te zien, dat zal absoluut doorwerken naar het gehele team. In tegen stelling tot vorig jaar, wat natuurlijk op beide vlakken niet oké was.

    • + 4
    • 14 maa 2026 - 15:46
    • DutchTifosi

      Posts: 2.823

      Dan ga ik me toch afvragen war die vuur en passie vorig jaar was. Ja de auto was niet goed, maar het lijkt wel een compleet andere rijder.

      • + 2
      • 14 maa 2026 - 15:53
    • SennaS

      Posts: 11.749

      Eens, hij liet vorig jaar de kop hangen en erg negatief terwijl dat vrij normaal was in een nieuwe auto en 1 vd beste coureurs naast je.
      Hetzelfde wat bij rbr gaande is. Lewis en Max zijn winnaars en Lewis heeft vanaf 2022 in hun dramatische auto laten zien dat hij blijft doorzetten en achter zijn sport blijft staan en tot een bepaalde ondergrens uitlatingen doet.

      • + 0
      • 14 maa 2026 - 15:56
    • Michael Schumacher

      Posts: 2.189

      Goede vraag Dutch. Geen idee...wellicht gewoon een persoonlijke dip in het algehele leven? Wat natuurlijk doorwerkt naar je werk.

      • + 0
      • 14 maa 2026 - 16:01
    • Fred Grieveringh

      Posts: 39

      Meneer Michael Schumacher meneer Hamilton is altijd een verademing om te zien rijden en hoe zich presenteert. Meneer SennaS Lewis Hamilton is een winnaar en geen opgever omdat hij vanaf jongs af aan heeft moeten strijden om te bereiken waar hij nu is. Geen rijke ouders en geen vader die hem heeft kunnen helpen die hem alles heeft kunnen leren. Hamilton is zich bewust van zijn rol als ambassadeur van de sport en zal dan ook altijd de sport omarmen die hem groot heeft gemaakt.

      • + 2
      • 14 maa 2026 - 16:57
    • hupholland

      Posts: 9.725

      tot nu toe, vergeleken met Leclerc is het toch echt bijna een kopie van vorig jaar, alleen toen versloeg hij Leclerc ook nog in de sprintrace. Wat dat betreft is de start dit jaar juist iets minder. Dit zijn ook 2 van Lewis zn betere circuits. Hij oogt wel heel positief idd, waar dat precies vandaan komt en hoe lang het stand houdt, we gaan het zien. Morgen iig weer een goede kans op het podium. Als het motorische voordeel van Mercedes aanhoudt zou het zo maar kunnen dat McLaren binnen afzienbare tijd ook over Ferrari heen gaat. Aan de andere kant zou Ferrari na 1 Juni ook zo maar spekkoper kunnen zijn.

      • + 1
      • 14 maa 2026 - 17:12
  • Fred Grieveringh

    Posts: 39

    Wat een stijlvolle reactie van de heer Hamilton. Zo ga je om met jonge collega's.

    • + 1
    • 14 maa 2026 - 16:16

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

GB Lewis Hamilton 44
  • Team Ferrari
  • Punten 3.545
  • Podiums 132
  • Grand Prix 233
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 7 jan 1985 (41)
  • Geb. plaats Tewin, Groot Brittannië
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,74 m
show sidebar