De jongelingen Andrea Kimi Antonelli en Isack Hadjar kenden een wisselende dag in China. Ze kwamen elkaar tegen in de sprintrace, maar presteerden daarna zeer verschillend in de kwalificatie. Toen Antonelli na de sprintrace zijn excuses kwam aanbieden aan Hadjar, leverde dat een opvallend moment op.

Voor Antonelli werd de zaterdag in Shanghai er eentje om nooit meer te vergeten. De jonge Mercedes-coureur pakte de eerste pole position uit zijn nog prille loopbaan, en hoopt morgen een gooi te kunnen doen naar de zege. Daarvoor heeft hij echter wel een goede start nodig, en dat is iets wat hij nog niet onder de knie lijkt te hebben.

Eerder op de dag zakte hij namelijk als een baksteen door het veld bij de start van de sprintrace. Antonelli startte als tweede, maar vond zich na een paar bochten terug in de buik van het veld. Daar kwam hij Red Bull-coureur Isack Hadjar tegen, die ook geen geweldige start achter de rug had. De twee gingen het duel aan, en daarbij raakten ze elkaar.

Wat gebeurde er in het parc fermé?

De stewards grepen in en wezen Antonelli als schuldige aan, en ze gaven hem een tijdstraf van tien seconden. Antonelli voelde zich schuldig, en na afloop van de sprintrace liep hij in het parc fermé direct op de auto van de gefrustreerde Hadjar af.

Antonelli boog zich in de cockpit van de Red Bull en probeerde 'sorry' te zeggen tegen zijn Franse concullega. Toen Antonelli hem een handje wilde geven, wuifde de overduidelijk gefrustreerde Hadjar dat weg. Antonelli liep daarna weg, terwijl Hadjar later in de mediapen nogmaals uithaalde naar Antonelli.

Hoe liep het af voor Hadjar?

De frustratie bij Hadjar was groot, en de prestaties in de kwalificatie vormden voor hem geen doekje voor het bloeden. De Franse Red Bull-coureur kwam niet verder dan de negende plaats, en hij moest ruim een seconde toegeven op de poletijd van Antonelli.