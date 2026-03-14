Zwaar gefrustreerde Hadjar weigert excuses van Antonelli

De jongelingen Andrea Kimi Antonelli en Isack Hadjar kenden een wisselende dag in China. Ze kwamen elkaar tegen in de sprintrace, maar presteerden daarna zeer verschillend in de kwalificatie. Toen Antonelli na de sprintrace zijn excuses kwam aanbieden aan Hadjar, leverde dat een opvallend moment op.

Voor Antonelli werd de zaterdag in Shanghai er eentje om nooit meer te vergeten. De jonge Mercedes-coureur pakte de eerste pole position uit zijn nog prille loopbaan, en hoopt morgen een gooi te kunnen doen naar de zege. Daarvoor heeft hij echter wel een goede start nodig, en dat is iets wat hij nog niet onder de knie lijkt te hebben.

Eerder op de dag zakte hij namelijk als een baksteen door het veld bij de start van de sprintrace. Antonelli startte als tweede, maar vond zich na een paar bochten terug in de buik van het veld. Daar kwam hij Red Bull-coureur Isack Hadjar tegen, die ook geen geweldige start achter de rug had. De twee gingen het duel aan, en daarbij raakten ze elkaar.

De stewards grepen in en wezen Antonelli als schuldige aan, en ze gaven hem een tijdstraf van tien seconden. Antonelli voelde zich schuldig, en na afloop van de sprintrace liep hij in het parc fermé direct op de auto van de gefrustreerde Hadjar af.

Antonelli boog zich in de cockpit van de Red Bull en probeerde 'sorry' te zeggen tegen zijn Franse concullega. Toen Antonelli hem een handje wilde geven, wuifde de overduidelijk gefrustreerde Hadjar dat weg. Antonelli liep daarna weg, terwijl Hadjar later in de mediapen nogmaals uithaalde naar Antonelli.

De frustratie bij Hadjar was groot, en de prestaties in de kwalificatie vormden voor hem geen doekje voor het bloeden. De Franse Red Bull-coureur kwam niet verder dan de negende plaats, en hij moest ruim een seconde toegeven op de poletijd van Antonelli.

F1 Nieuws Andrea Kimi Antonelli Isack Hadjar Mercedes Red Bull Racing GP China 2026

Reacties (12)

Login om te reageren
  • Michael Schumacher

    Posts: 2.189

    Is Hadjar nu al gegrepen door het arrogante Red Bull virus? ;)

    • + 4
    • 14 maa 2026 - 16:08
    • Fred Grieveringh

      Posts: 39

      Leuk jongens he die RedBull coureurs. Wat ik nog wilde zeggen is dat Verstappen toch niet in de schaduw mag staan van uw idool. Qua leiding geven en communiceren was der Michael toch wel een stuk groter.

      • + 5
      • 14 maa 2026 - 16:11
    • Michael Schumacher

      Posts: 2.189

      Ik heb inderdaad ook helemaal niets met dat team. Verstappen is overigens goed te pruimen als het goed gaat, ook zijn GT uitstapjes zijn gaaf. Voor de rest, mweh.

      Wat betreft Michael, die staat met alles op eenzame hoogte inderdaad ;).

      • + 5
      • 14 maa 2026 - 16:16
    • Fred Grieveringh

      Posts: 39

      Als je alleen goed te pruimen bent als je goed gaat is er wel wat mis wat mij betreft. Schumacher was altijd zichzelf en correct in goede en slechte tijden.

      • + 5
      • 14 maa 2026 - 16:18
    • Giovanni

      Posts: 305

      Is de laatste tijd zeer arrogant geworden, en gefrustreerd

      • + 0
      • 14 maa 2026 - 16:29
    • Fred Grieveringh

      Posts: 39

      Mijnheer Giovanni die arrogantie is er altijd al geweest alleen kwam minder aan de oppervlakte toen hij kon winnen.

      • + 0
      • 14 maa 2026 - 16:40
    • hupholland

      Posts: 9.724

      Sorry hoor, Schumacher was ook mijn favoriete coureur, maar volgens mij stond die nou ook niet echt te boek als de meest sympathieke coureur. Heeft hij ooit zelf ergens excuses voor aangeboden, of bv de excuses van Coulthard geaccepteerd? dat laatste iig niet direct bij het uitstappen al (als ik het me goed herinner). Verstappen is (voor mij) zonder twijfel van hetzelfde kaliber als Schumacher en wat mij betreft zelfs beter. Om m ook echt definitief voorbij te gaan moet ie het niveau nog wel een paar jaar bevestigen en ook zn statistieken nog wat opschroeven. Verstappen is ook wel echt een teamplayer, alleen voor de camera is het soms nogal onbehouwen.

      • + 7
      • 14 maa 2026 - 16:54
  • Kampsie

    Posts: 1.606

    Dit leek nergens op, raar figuur die Hadjar

    • + 5
    • 14 maa 2026 - 16:14
    • hupholland

      Posts: 9.724

      het was vooral een waardeloze actie van Antonelli. Die is het inmiddels wel gewend om na de race zn excuses te moeten aanbieden, maar beter kan hij gewoon zorgen dat het wat minder vaak voorkomt. En je kunt ook ff wachten tot de adrenaline een beetje gezakt is. Sowieso ook ff doen met de helm af, een handje de cockpit insteken en dan verwachten dat het daarmee af is is ook wel wat naïef.

      • + 2
      • 14 maa 2026 - 17:01
  • DutchTifosi

    Posts: 2.823

    Onnodig.

    • + 2
    • 14 maa 2026 - 16:28
  • EddyIrvine

    Posts: 12

    Is cultuur

    • + 2
    • 14 maa 2026 - 16:30
  • WickieDeViking

    Posts: 695

    Hier mag Hadjar toch wel stappen in maken. Ik begrijp de frustratie, maar het is niet dat hij op de koppositie lag toen hij werd aangetikt en het is ook niet zo dat als het niet gebeurd zou zijn, dat hij zoveel verder naar voren zou zijn gekomen.

    Dus volgende keer gewoon de excuses accepteren.

    • + 4
    • 14 maa 2026 - 16:39

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

