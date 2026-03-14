De nieuwe Formule 1-regels zorgen voor veel onrust in de sport. Veel coureurs zijn er geen fan van, en de fans reageren ook zeer kritisch. Mercedes-coureur George Russell ziet het anders, en hij stelt zelfs dat de fans echt kunnen genieten van de nieuwe regels.

De nieuwe regels in de Formule 1 zijn vooralsnog geen groot succes. Veel coureurs, waaronder Max Verstappen, worden helemaal gek van het feit dat ze zich meer moeten focussen op het energiemanagement dan op het racen zelf. De invloed van de batterij lijkt veel te groot te zijn, en Verstappen en Charles Leclerc trokken al de vergelijking met Mario Kart.

Tijdens de Australische Grand Prix en de sprintrace in China van vanochtend viel op dat de coureurs veel van plaats wisselden. Het oogt spectaculair, maar het komt vooral door hoeveel batterij-inhoud de coureurs nog over hebben.

Hoe kijkt Russell naar de gevechten?

Mercedes-coureur George Russell ziet dit 'jojo-racen' niet als een probleem. In gesprek met de internationale media doet de Brit daar niet moeilijk over als hij de vraag krijgt of dit nu de norm is: "Eerlijk gezegd weten we dat op dit moment nog niet. We kunnen nog veel leren. Zowel in Melbourne als vanochtend in de sprint had ik waarschijnlijk een paar dingen net iets anders kunnen doen om de leiding eerder vast te houden."

"Maar met de inhaalmodus kan de coureur achter je de boostknop gebruiken tot ongeveer 330 kilometer per uur, terwijl de coureur die voor hem rijdt slechts tot 290 kilometer per uur kan komen. Het lijkt eigenlijk best wel goed te werken."

Wat vinden de fans van de regels?

Russell kan zich niet vinden in de kritiek, en hij stelt dat de fans hier echt van genieten: "Het is geen DRS, maar het werkt op een vergelijkbaar principe wat betreft het snelheidsverschil. Ik vind het behoorlijk interessant en ook heel leuk. Ik denk dat zelfs sommige diehard-fans het misschien minder erg vinden dan ze een week geleden dachten, al moeten we het gewoon nog wat tijd geven."