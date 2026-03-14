Russell denkt dat diehard-fans nieuwe F1-regels leuk vinden

De nieuwe Formule 1-regels zorgen voor veel onrust in de sport. Veel coureurs zijn er geen fan van, en de fans reageren ook zeer kritisch. Mercedes-coureur George Russell ziet het anders, en hij stelt zelfs dat de fans echt kunnen genieten van de nieuwe regels.

De nieuwe regels in de Formule 1 zijn vooralsnog geen groot succes. Veel coureurs, waaronder Max Verstappen, worden helemaal gek van het feit dat ze zich meer moeten focussen op het energiemanagement dan op het racen zelf. De invloed van de batterij lijkt veel te groot te zijn, en Verstappen en Charles Leclerc trokken al de vergelijking met Mario Kart.

Tijdens de Australische Grand Prix en de sprintrace in China van vanochtend viel op dat de coureurs veel van plaats wisselden. Het oogt spectaculair, maar het komt vooral door hoeveel batterij-inhoud de coureurs nog over hebben.

Hoe kijkt Russell naar de gevechten?

Mercedes-coureur George Russell ziet dit 'jojo-racen' niet als een probleem. In gesprek met de internationale media doet de Brit daar niet moeilijk over als hij de vraag krijgt of dit nu de norm is: "Eerlijk gezegd weten we dat op dit moment nog niet. We kunnen nog veel leren. Zowel in Melbourne als vanochtend in de sprint had ik waarschijnlijk een paar dingen net iets anders kunnen doen om de leiding eerder vast te houden."

"Maar met de inhaalmodus kan de coureur achter je de boostknop gebruiken tot ongeveer 330 kilometer per uur, terwijl de coureur die voor hem rijdt slechts tot 290 kilometer per uur kan komen. Het lijkt eigenlijk best wel goed te werken."

Wat vinden de fans van de regels?

Russell kan zich niet vinden in de kritiek, en hij stelt dat de fans hier echt van genieten: "Het is geen DRS, maar het werkt op een vergelijkbaar principe wat betreft het snelheidsverschil. Ik vind het behoorlijk interessant en ook heel leuk. Ik denk dat zelfs sommige diehard-fans het misschien minder erg vinden dan ze een week geleden dachten, al moeten we het gewoon nog wat tijd geven."

Reacties (58)

  • 919

    Posts: 4.028

    🤦

    • + 17
    • 14 maa 2026 - 14:07
    • VER

      Posts: 588

      Diehard fans denken dat Russel nieuwe F1-regels leuk vindt.

      • + 20
      • 14 maa 2026 - 14:21
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 19.728

    Nondeju vriend.....wat zeg je nu toch allemaal!!?

    • + 7
    • 14 maa 2026 - 14:07
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 19.728

      "al moeten we het gewoon nog wat tijd geven."

      Die tijd kan je normaal gesproken best wel krijgen.....maar niet van het merendeel van de horde.....die zien hun boy steeds verder naar achteren gaan.

      Maar dat geeft niets want veel hordelingen hebben al gedreigd om hun abonnement op te zeggen en niet meer te kijken.

      Elk nadeel heeft z'n voordeel zullen we maar zeggen dus.

      • + 7
      • 14 maa 2026 - 14:12
    • Nomar

      Posts: 840

      Je word met de dag sneuer @Ouw

      • + 29
      • 14 maa 2026 - 14:16
    • f(1)orum

      Posts: 9.683

      Tja, @Ouw is van de generatie 45 toeren singletjes; zijn naald blijft hangen….

      • + 14
      • 14 maa 2026 - 14:24
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 19.728

      45 toeren generatie?
      Van die ouwe bakelieten 78 toeren platen ja!

      • + 3
      • 14 maa 2026 - 14:47
    • f(1)orum

      Posts: 9.683

      Ik wilde jouw leed nog enigszins verzachten @Ouw

      • + 4
      • 14 maa 2026 - 14:58
    • iOosterbaan

      Posts: 2.121

      Mijn dislike heeft geen fluit met Max z'n performance te maken Ouw....het is gewoon nep, saai en niks aan zo.

      • + 9
      • 14 maa 2026 - 15:42
  • HarryLam

    Posts: 5.335

    Fout Russel,.... ik haat ze zo erg dat ik het nog even aankijk en dan kap ik ermee en zeg abbo op.

    • + 16
    • 14 maa 2026 - 14:09
  • Need5Speed

    Posts: 3.576

    "Ik denk dat zelfs sommige diehard-fans het misschien minder erg vinden dan ze een week geleden dachten", dat is heel wat anders dan de titel suggereert.

    Als je stelt dat die-hard fans de regels leuk vinden impliceer je dat je geen die-hard fan bent als je de regels niet leuk vindt.
    Maar dat zegt Russel dus niet. Toffe gast toch!

    • + 4
    • 14 maa 2026 - 14:10
  • Nomar

    Posts: 840

    Het is kunstmatig racen, nep nep nep en nog eens nep.

    • + 34
    • 14 maa 2026 - 14:11
    • HarryLam

      Posts: 5.335

      Je kijkt en je ziet de ene batterij de andere inhalen en dan de andere batterij weer die ene, wat moet dit in vredesnaam voorstellen.

      • + 7
      • 14 maa 2026 - 16:10
    • Astfgl

      Posts: 984

      Het is racen voor de Netflix-generatie. Alles is fake, gemaakt, en zo in beeld gebracht dat het veel spectaculairder lijkt dan het in werkelijkheid is.

      • + 5
      • 14 maa 2026 - 17:07
  • DutchTifosi

    Posts: 2.823

    Kun je je voorstellen als je naar Monza gaat, the temple of speed en je kan nooit voluit rijden op het rechte stuk vanwege een batterijtje? Dat is gewoon vloeken in de kerk of ananas op jouw pizza.

    • + 21
    • 14 maa 2026 - 14:11
    • RonHymer

      Posts: 162

      Ik hoop dat ik het nog trek tot Monza op de kalender staat.

      • + 4
      • 14 maa 2026 - 15:45
  • NicoS

    Posts: 20.311

    Ja die diehard fans zijn achterlijk natuurlijk George…..;)

    • + 14
    • 14 maa 2026 - 14:12
    • Klus

      Posts: 2.417

      Hij bedoelt de die hard Russell fans denk ik.

      • + 4
      • 14 maa 2026 - 16:14
  • qwertyytrewq

    Posts: 7

    Russell praat voor zijn eigen parochie. Zolang een rijder beperkt wordt of afhankelijk is van elektronische onzin en daardoor zijn talent niet meer kan laten zien, heeft het niets meer met racen te maken.

    • + 14
    • 14 maa 2026 - 14:20
  • Joeppp

    Posts: 8.399

    Ik heb er dit weekend nog niks van gezien omdat ik in het buitenland ben en dan niet xo vroeg de wekker zet. Ik heb ook niet de behoefte om terug te kijken en ik heb ook niet 1 moment het gevoel dat ik iets mis. Dat was alle andere bijna 40 jaar hiervoor wel anders. Maarja dan zsl ik wel geen fiehardfan zijn. Gewoon iemand die steeds per ongeluk de tv aanzetten tijdens de gp’s, kwalificaties en races van de F1. Of gewoon een succes supporter van senna, hskkinen, hamilton en verstappen.

    • + 20
    • 14 maa 2026 - 14:20
    • RonHymer

      Posts: 162

      De spanning is weg idd. Het alles-moet-wijken-want-ik-ga-F1-kijken gevoel is verdwenen.

      • + 15
      • 14 maa 2026 - 15:47
    • Klus

      Posts: 2.417

      Herkenbaar. Heb er niet eens aan gedacht dat er vanochtend een sprint en kwalificatie was. Ik lees ook alleen de artikelen die over de nieuwe regels gaan.

      • + 3
      • 14 maa 2026 - 16:18
  • Fred Grieveringh

    Posts: 39

    De nieuwe regels zijn natuurlijk niets. Compleet waardeloos. Maar Mercedes heeft veruit de beste auto en russell gaat kampioen worden, dus wat moet je anders zeggen.

    • + 2
    • 14 maa 2026 - 14:25
  • Hourpower

    Posts: 768

    Ik kijk sinds ongeveer 1985 naar de Formule1 en vind de nieuwe Formule1 regels zo ruk als maar ruk kan zijn., knoop dat even je oren Russell!
    Ik worstel dit seizoen nog door en als het zo blijft is dit ook het laatste jaar dat ik het nog volg., helaas want ik hou van Formule1.

    • + 13
    • 14 maa 2026 - 14:31
    • Fred Grieveringh

      Posts: 39

      Ik denk dat Russell dit goed in zijn oren knoopt en dan verder gaat met wereldtitels pakken de komende jaren.

      • + 0
      • 14 maa 2026 - 14:33
    • Hourpower

      Posts: 768

      @ Fredje

      Dit jaar gaat Russell helaas wel meedoen voor de titel zo lijkt het en dat maakt het nog zwaarder om te volgen.
      Zie ik liever dat Kimi het maar gaat doen en dan de jongste wereldkampioen worden, hem gun ik het wel.

      • + 8
      • 14 maa 2026 - 15:54
    • HarryLam

      Posts: 5.335

      Russels komende wereldtitels zullen niets waard zijn, ze kunnen beter de batterij huldigen.

      • + 9
      • 14 maa 2026 - 16:13
    • WickieDeViking

      Posts: 696

      Russell kan er natuurlijk niks aan doen dat Mercedes vooralsnog het beste pakket heeft.

      • + 0
      • 14 maa 2026 - 16:36
  • trucker0werner

    Posts: 518

    Hoor en lees alleen maar andere verhalen

    • + 8
    • 14 maa 2026 - 14:36
  • Larry Perkins

    Posts: 63.479

    Had laatst op deze seit al een situatie geschetst van Georgie-boy die vroeger ten koste van zijn klasgenootjes de grootste slijmbal van zijn meester was, en daarom nooit op verjaardagsfeestjes werd uitgenodigd.

    L'histoire se répète (de geschiedenis herhaalt zich), want de meester van het ‘GPDA-kopstuk’ (hahaha) is nu de FIA…

    • + 9
    • 14 maa 2026 - 14:42
  • WickieDeViking

    Posts: 696

    Voor de mensen die dus denken dat het nu eerlijker is met de batterij, omdat er geen DRS meer is, lees even goed mee wat Russell zegt:

    ""Maar met de inhaalmodus kan de coureur achter je de boostknop gebruiken tot ongeveer 330 kilometer per uur, terwijl de coureur die voor hem rijdt slechts tot 290 kilometer per uur kan komen. Het lijkt eigenlijk best wel goed te werken."

    "Het is geen DRS, maar het werkt op een vergelijkbaar principe wat betreft het snelheidsverschil. Ik vind het behoorlijk interessant en ook heel leuk. Ik denk dat zelfs sommige diehard-fans het misschien minder erg vinden dan ze een week geleden dachten, al moeten we het gewoon nog wat tijd geven."

    Hij zegt overigens niet heel veel verkeerd. Hij zegt "sommige diehard-fans" en dat geloof ik best. Ik denk wel dat de meerderheid het nog steeds niet leuk vindt.

    • + 2
    • 14 maa 2026 - 14:42
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 19.728

      En die meerder heid zit in het kamp waarvan die ster-coureur van hun steeds verder afglijd.....en afglijd.....en afglijd.

      • + 3
      • 14 maa 2026 - 14:50
    • Michael Schumacher

      Posts: 2.189

      Ik vind het hartstikke leuk! Jarenlang zeurden we om close racing etc, dat hebben we nu tenminste de eerste laps en is het nog niet goed. Kwalificatie was ook enorm spannend wat betreft de top 6. Het is nog steeds F1, bloedsnel maar op een andere manier dan we gewend zijn.

      • + 3
      • 14 maa 2026 - 15:07
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 19.728

      Ja, maar er is nu 'n coureur die voorlopig niet meer om de prijzen mee doet.....en dat vinden ze helemaal niet leuk meer...

      • + 2
      • 14 maa 2026 - 15:15
    • WickieDeViking

      Posts: 696

      Jij noemt het "close racing" Michael, maar je kunt je afvragen of wat we nu zien nog wel écht "racing" is of dat het vooral een spelletje van energiebeheer en booststrategieën is.

      Traditioneel wordt racing gezien als een combinatie van snelheid, vaardigheid, strategie en directe actie op de limiet, waarbij coureurs elkaar uitdagen en constant verschil maken door hun rijvaardigheid.

      • + 9
      • 14 maa 2026 - 15:16
    • WickieDeViking

      Posts: 696

      Ik vind het inderdaad jammer dat Norris als wereldkampioen nu niet kan meevechten, Ouw. Dat verdient hij wel als huidige wereldkampioen, dus zuur voor hem dat hij dit seizoen vooralsnog geen goed gevolg eraan kan geven.

      • + 5
      • 14 maa 2026 - 15:19
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 19.728

      Toch nog 'n beetje humor van Wickie.

      • + 1
      • 14 maa 2026 - 15:28
    • WickieDeViking

      Posts: 696

      Uiteraard, Ouw. Maar ik meen het overigens ook wel. Het is toch jammer de huidige wereldkampioen nu niet in staat is om zijn titel op een fatsoenlijke manier te kunnen verdedigen.

      • + 2
      • 14 maa 2026 - 15:33
    • Michael Schumacher

      Posts: 2.189

      Dat snap ik Wicky, maar wat maakt dat in essentie uit? En daar bedoel ik mee dat rijvaardigheid nu veranderd. Ze moeten nog steeds op de limiet rijden, alleen de limiet is verschoven en men heeft andere tools daarvoor.

      Althans, ik kies ervoor zo naar te kijken want het heeft weinig zin naar mijn idee om gal te blijven spuwen en daardoor wellicht te vergeten dat het nog steeds racen is. Alleen, niet meer op de manier hoe we het gewend waren.

      • + 3
      • 14 maa 2026 - 15:33
    • Michael Schumacher

      Posts: 2.189

      @Ouw

      Dat lijkt er sterk op inderdaad. Helaas.

      • + 3
      • 14 maa 2026 - 15:34
    • WickieDeViking

      Posts: 696

      Ik voel het gewoon niet meer als ik ernaar kijk. Het lijkt nu vooral te draaien om wie op dat moment meer batterij heeft en de coureurs hebben daar nauwelijks invloed op. Dat voelt gewoon anders en ben benieuwd of ik eraan gewend ga raken.

      Maar ik reageerde eigenlijk gewoon op Russell zijn uitspraak en volgens mij is er een aanzienlijke groep die duidelijk ontevreden is, vooral oude fans die de sport willen zien op basis van klassieke rijvaardigheid en pure snelheid. Maar er is ook een kleinere groep die het innovatief en spannend vindt en dat mag ook.

      Dus het ging eigenlijk niet zozeer over mijn eigen mening of jouw mening :)

      • + 6
      • 14 maa 2026 - 15:40
    • Michael Schumacher

      Posts: 2.189

      Fair!

      Het gaat wel om onze mening, daar is het een forum voor naar mijn idee. Russell zijn uitspraken zijn inderdaad niet vreemd. Daarbij: niemand verplicht je tot het kijken van een bepaalde vorm van entertainment natuurlijk.

      • + 2
      • 14 maa 2026 - 15:43
    • Klus

      Posts: 2.417

      Het is entertainment inderdaad. Vroeger was het nog een sport.

      • + 7
      • 14 maa 2026 - 16:22
    • WickieDeViking

      Posts: 696

      "Het gaat wel om onze mening, daar is het een forum voor naar mijn idee."

      Dat begrijp ik, Michael, maar mijn reactie ging eigenlijk niet over mijn eigen mening over het racen zelf, maar over Russell zijn uitspraak. Daarom zei ik ook: "Dus het ging eigenlijk niet zozeer over mijn eigen mening of jouw mening." Jij verplaatste het gesprek vervolgens meer naar jouw kijk op het racen en gaf daar je mening over, maar dat is dus eigenlijk een ander onderwerp. :)

      En ja, gelukkig mag ik zelf bepalen of ik blijf kijken of gewoon geniet van de spectaculaire energieknop-actie. ;)

      • + 0
      • 14 maa 2026 - 16:33
    • SEN1

      Posts: 2.743

      https://youtu.be/BvDoFPRH7MQ?is=Nnn7IvKW2-sP0yD2

      Het sterretje wist 2 jaar geleden natuurlijk al dat ie afglijdt, afglijdt, afglijdt.

      Leuke ragebait poging weer, ouwe.

      • + 1
      • 14 maa 2026 - 16:51
    • Need5Speed

      Posts: 3.576

      Ik druk op een knop, dan ga ik 40 km/u harder dan mijn voorganger. Close racing! En superspannend. Echt waar!

      Zou ie op de knop drukken of niet? Gaat ie er gierend voorbij of niet?
      Wat een spanning, ik houd het haast niet meer. En 40 km/uur snelheidsverschil lijkt veel, maar het is niks vergeleken met toen ik met mijn rollator over de A2 ging wandelen, dat zijn pas snelheidsverschillen. Close racing, jawel dus.

      Het is te ziek voor woorden eigenlijk. Wat een ellende.

      • + 3
      • 14 maa 2026 - 17:16
  • Mike123

    Posts: 10

    Auto's die voor he[ grootste deel van de snelheid afhankelijk zijn van een accu horen op de kermis.
    Dit is geen F1 racen meer. Dit is een stunt van de ANWB om te kijken wie het zuinigste kan rijden.

    • + 9
    • 14 maa 2026 - 15:15
  • RonHymer

    Posts: 162

    Ik was vroeg wakker vanochtend dus ik heb de sprint maar aangezet. Ik wil mijzelf nog geen diehard f1 fan volger noemen daar ik slechts sinds 2010 kijk. Maar ik heb werkelijk geen idee wat er nou gaande is tijdens die rare inhaalmomenten. Het voelt alsof ik als tennis liefhebber opeens naar badminton zit te kijken. Dit ga ik niet een aantal jaar volhouden.

    • + 10
    • 14 maa 2026 - 15:44
  • Interlagos

    Posts: 936

    Je hebt altijd periode's gehad in de F1. Lauda met zijn 12 cil, Andretti met zijn wingcar, Honda met hun 1,5 ltr Turbo, Renault met hun V 10, Ferrari die uit den treure kon testen op Foriano, Mercedes nu voor de tweede keer met een party-mode. En dit kunstmatig racen gaan we ook wel weer overleven.

    • + 2
    • 14 maa 2026 - 15:45
  • f1 benelux

    Posts: 4.264

    Ben ik fan? Ja, sinds begin jaren 80.
    Die hard? Neen! Heb ook niet echt 'n favoriet. Gewoon, neutraal.
    Zie wel graag inhaalbewegingen en heb ook graag een variëteit van race-winnaars.

    Dan, anno 2026 : Ik zie niet zoveel verschil met andere jaren. Of de snelheid nu van een verbrandingsmotor komt of van een elektrisch component .. Alles wordt hybride en het geluid is toch al lang verleden tijd. Voor de rijder zal het een wereld van verschil zijn, maar voor de kijker? ...
    De kijker herhaald wel vaak waar z'n favo over klaagt. DAT dan weer wel. ;)






    Zo ..

    • + 1
    • 14 maa 2026 - 15:45
  • Dikkedop

    Posts: 769

    Ik denk dat de Russel fans het leuk vinden, dus niemand vindt het leuk.

    • + 12
    • 14 maa 2026 - 15:55
    • 919

      Posts: 4.028

      Diehard anti Max fans, die doen ook alsof ze het leuk vinden, maar dat heeft verder weinig met de regelgeving te maken.

      • + 8
      • 14 maa 2026 - 16:01
    • WickieDeViking

      Posts: 696

      Hahaha, ik moest lachen, Dikkedop.

      • + 1
      • 14 maa 2026 - 16:35
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 19.728

      Je vergeet dat vriend één vriend heeft Dikkedop.....en diegene vind het allemaal en helemaal leuk.

      • + 0
      • 14 maa 2026 - 16:41
  • Jermaine

    Posts: 7.162

    Wat een onzin van Russell weer.

    • + 3
    • 14 maa 2026 - 16:45
  • typeR

    Posts: 26

    Diehard fans vinden deze regels helemaal niks, overal is de kritiek te horen/lezen op deze 2026 regels.
    Die kritiek komt zelfs van diegenen die het echt kunnen weten: de coureurs.

    Echt racen is op de limiet rijden, zo laat mogelijk remmen en weer zo snel mogelijk de bocht uit accelereren.
    Laat dat nu met het huidige energiemanagement afgestraft worden, want die rijstijl is nu veel trager.

    Ik heb inmiddels mijn F1TV abonnement opgezegd, want dit is Formule Geen geworden met nep races.
    Er zijn gelukkig nog genoeg klassen over waar er wel echt geracet wordt.

    • + 0
    • 14 maa 2026 - 17:35

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

