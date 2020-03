Grosjean: "Netflix-serie fantastisch, maar laat niet alles zien"

Haas F1 Team-coureur Romain Grosjean is fan van de Netflix-serie Drive to Survive over de Formule 1, maar hij geeft toe dat hij zich niet helemaal herkent in de manier waarop hij en sport worden neergezet. Iets vergelijkbaars zei Red Bull Racing-collega Max Verstappen eerder al. De makers van de serie nemen veel op en plakken vervolgens de leukste (of smeuïgste) fragmenten aan elkaar.

Desalniettemin vindt Grosjean de serie uiterst vermakelijk en een aanwinst. Alleen moet men niet denken dat het wereldje echt in elkaar zit zoals Netflix de Formule 1 weergeeft. Zo is er een scene waarin Haas F1-teambaas Günther Steiner aangeeft dat de vraag of zijn team failliet gaat samenhangt met de vraag hoeveel schade Grosjean dat jaar zou rijden.

De Fransman haalt zijn schouders op. "Dat maakt me niks uit", deelde hij aan Ekstra Bladet mede. "Ik heb erom gelachen en het is goed voor de fans. Het opent de Formule 1 voor een publiek dat zich eerder niet om de sport bekommerde en er mogelijk niet veel van weet."

"De kwaliteit van de serie is fantastisch. Op het geluid, de beelden en dat soort dingen valt niks aan te merken. Voor mensen die niet bekend zijn met de Formule 1 biedt het een uniek inkijkje achter de schermen bij de sport. Maar als je de sport van binnenuit kent, dan weet je dat ze niet alles laten zien. Daarom zijn sommige teams minder happig om mee te werken dan andere teams. Maar ik vind het leuk."

"Ik had alleen graag meer aandacht voor het harde werk van de mensen achter de schermen gezien. Je ziet wel de afschuwelijke situatie waarin we terecht komen, maar ze hadden ook kunnen laten zien wat we allemaal gedaan hebben om daaruit te komen. Dat stond kennelijk niet in hun script."