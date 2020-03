Max Verstappen niet blij met Netflix-serie Drive to Survive

Max Verstappen is niet blij met de manier waarop hij wordt neergezet in de Netflix-serie Drive to Survive. De serie toont het leven van de coureurs in de Formule 1 en gaat dieper in op wat er achter de schermen gebeurt.

Tijdens een interview met ABtalks gaf de Nederlandse coureur aan dat hij niet tevreden was met zijn weergave in de serie. Hij zei hierover: "Ik denk niet dat dit echt is hoe ik ben. Het probleem is dat ze je altijd zullen neerzetten zoals ze willen. Het is een serie, wat je ook zegt, ze zullen proberen je roekeloos te laten lijken of je proberen neer te zetten wat past in het verhaal van de serie."

Ondanks de minachtende emoties van Verstappen over zijn weergave van Netflix in de serie kan niet worden betwist dat de originele serie het eigenlijk opmerkelijk goed heeft gedaan en sindsdien is vernieuwd voor een tweede serie. Afgelopen vrijdag ging serie 2 in première en die wordt al veelvuldig bekeken.

Verstappen keek nog niet naar Drive to Survive

Verstappen ontkende dat hij de nieuwste serie al had gezien, maar zag een zwakke afbeelding van zichzelf in de eerste afleveringen.

De 22-jarige Nederlander vervolgde zijn commentaar: "De serie draait helemaal om opwinding en het moet opwindend zijn, dus ze positioneren jou op de manier die past bij de aflevering. Je bent geïnterviewd en ze gebruiken de woorden ook onder verschillende omstandigheden, dus het past nooit echt. Dat heb ik nooit echt leuk gevonden. Ik heb liever gewoon een één-op-één interview met de persoon die me wil leren kennen."

Kritiek op productie Drive to Survive

Verstappen haalde de benadering van de productie onderuit door de manier waarop de serie was samengesteld. Hij is van mening dat de bewerking van zijn karakter in de serie hem afschildert als arrogant en afwijzend, iets wat volgens hem ver van de realiteit is.

"Ik ben graag gewoon mezelf. Ik spreek wanneer ik moet spreken, en als ik niets te zeggen heb, dan zeg ik niets. Ik denk niet dat ik veel emotie toon. Ik ben gewoon makkelijk in de omgang, maar ik ben ook vastbesloten om te winnen.Ik probeer er alles voor te doen, want het is mijn leven, het is mijn passie. Soms lijkt het arrogant of wat dan ook, maar ik ben er om te winnen. Iedereen is anders, iedereen werkt anders. Maar voor mij lijkt dat het beste te werken", zo besloot de Red Bull Racing-coureur zijn relaas.