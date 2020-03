Red Bull Racing bijt zich vast in schikking FIA en Ferrari

Het team van Red Bull Racing is vastberaden om de merkwaardige schikking tussen de internationale autosportbond FIA en concurrent Ferrari tot op de bodem uit te zoeken. De federatie bracht de overige renstallen in de tweede testweek ter voorbereiding op het seizoen 2020 op de hoogte van een getroffen regeling met de Scuderia over de motor die de Italianen vorig jaar gebruikte.

Over de 2019-krachtbron van Ferrari bestonden al de nodige twijfels en de schikking geeft voeding aan de geruchten dat de renstal uit Maranello vorig jaar de regels overtreden heeft. De FIA deelde verder geen details over de regeling, maar de schikking zette wel kwaad bloed bij de niet door Ferrari aangedreven teams. Met Mercedes voorop drongen ze bij de bond aan op opheldering.

Grof schandaal

Mercedes is inmiddels afgehaakt, maar Red Bull Racing is niet van plan de strijd te staken. Red Bull-motorsportadviseur Helmut Marko verklaarde aan F1-Insider.com: "Helaas hebben we allemaal wel andere dingen aan ons hoofd op dit moment. Dat betekent echter niet dat we de zaak FIA-Ferrari laten rusten zodra alles weer normaal is. Het coronavirus heeft iedereen nu in zijn greep, maar wij zijn nog steeds van mening dat deze schikking een grof schandaal is."

Over de plotselinge koerswijziging van Mercedes zegt de Oostenrijker: "We zijn er niet op uit om de FIA of Ferrari te beschadigen, maar we eisen wel duidelijkheid over hoe deze vreemde overeenkomst tot stand is gekomen. Ook zonder Mercedes, dat van de trein gesprongen is terwijl ze in eerste instantie nog de machinist waren."