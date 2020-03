Helmut Marko: "Mercedes heeft de bende van 7 verlaten"

Enkele weken geleden werd bekend dat de FIA en Ferrari een geheime overeenkomst hadden gesloten nadat de FIA onderzoek had gepleegd naar de motor van het Italiaanse team. Als reactie hierop gingen zeven teams, onder leiding en opgezet door Mercedes, de strijd aan tegen Ferrari maar vooral tegen de FIA.

Een eventuele rechtszaak dreigt nog steeds, al speelt die op de achtergrond en is de prioriteit op dit moment uiteraard het coronavirus en de situatie overleven.

Afgelopen week werd bekend dat Mercedes uit de 'bende van 7' is gestapt. Red Bull heeft dit nu bevestigd, maar dit verandert weinig aan de situatie.

Beweegredenen Mercedes

Wat er precies speelt tussen Mercedes en Ferrari is niet helemaal duidelijk. Naar nu blijkt hebben FIAT-baas John Elkann en Daimler-baas Ola Kallenius een telefonisch onderhoud gehad en sinds dat moment heeft Mercedes zich teruggetrokken uit de groep die zich tegen Ferrari en de FIA spant.

Helmut Marko vindt het vreemd en zegt tegenover Auto Motor und Sport: "Mercedes heeft zich onverwachts en heel plotseling teruggetrokken."

Red Bull neemt leiding over

Voor Red Bull verandert dat niets aan de zaak en wil graag de leiding nemen om door te duwen met de rechtszaak tegen de FIA. Teambaas Christian Horner legt uit waarom: "De hele zaak heeft voor ons een bijzondere nasmaak. Voor ons gaat het om veel geld. Of we nu tweede of derde eindigen in het wereldkampioenschap is een verschil van 20 miljoen dollar, en een bonusbetaling voor onze medewerkers. We kunnen het niet zo laten."