Jacques Villeneuve: "Ik voorzie grote problemen voor F1-teams"

De coronacrisis heeft de sportwereld compleet stilgelegd en dus ook de Formule 1. Omdat de bezorgdheid over de toekomst van de Formule 1 toeneemt, heeft Jacques Villeneuve er bij de sport op aangedrongen om vooruit te blijven plannen.

Op het eerste gezicht is de situatie nijpend. De regering heeft AlphaTauri in het door crisis getroffen Italië gedwongen haar fabriek te sluiten.

Op de vraag wat zijn rol nu is, vertelde baas Franz Tost: "Houd het bedrijf draaiende, motiveer de medewerkers, straal rust uit. Sinds maandag zijn alle bedrijven in Italië die niet absoluut noodzakelijk zijn voor het leven, gesloten. Onze fabriek hoort daar natuurlijk bij."

"We wilden onderdelen blijven produceren, maar dit is niet meer mogelijk. Dus we moeten bespreken hoe we verder moeten gaan", voegde hij eraan toe.

Tost sprak ook over het gruwelijke nieuws uit de Italiaanse samenleving en ziekenhuizen, en zei dat hij bezig is in zijn eigen sportschool en met een boekenplank met boeken.

"Het is belangrijk dat je niet opgeeft", zei hij. "Dat de moeilijke tijd voorbij is. En niet als het voorbij is, maar wanneer."

Williams zal geraakt worden

De uitgesproken wereldkampioen van 1997, Jacques Villeneuve, zei dat de situatie gemakkelijker zal zijn voor de coureurs, die de gedwongen pauze van hun normale levenstraining kunnen doorbrengen.

"De annulering van zes van de 22 races is niet zo'n groot probleem", vertelde de Canadees aan Sky Italia. "Sommige races kunnen worden vervangen door Magny-Cours of Imola."

"Maar dit zal kleine teams als Williams financieel raken. De ingenieurs kunnen deze tijd thuiswerken, en voor de coureurs verandert er niet veel. Het hangt er eigenlijk alleen van af of ze hun salaris krijgen", voegde Villeneuve eraan toe.