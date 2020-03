Esteban Ocon: "Ik weet niets van DAS"

Vorige week dook er een filmpje op van de pole position die Lewis Hamilton behaalde in Hongarije 2018. Een Formule 1-fan uit Italië verveelde zich vanwege de lock down in het Zuid-Europese land waardoor hij oude races terug ging kijken. Zijn oog viel op de onboard-video van het snelle rondje van de Mercedes-coureur, waar het lijkt alsof Hamilton het DAS-systeem gebruikt.

Ocon ontkent

Voormalig Mercedes-testcoureur Esteban Ocon heeft de suggesties dat Mercedes sinds 2018 het DAS-systeem gebruikt de kop ingedrukt. De Fransman die dit jaar in dienst van Renault is, zei hierover tegen Canal Plus: "Of ze waren erg, erg slim en onthulden dit systeem niet aan mij, of ze vonden het uit toen ik eenmaal weg was."

"Toen ik eenmaal getekend had voor Renault, maar nog wel reservecoureur was bij Mercedes, mocht ik niet meer in de fabriek of in de simulator. Dus het was of in die tijd, of ze waren erg slim."

Blijven trainen

De Fransman zegt dat hij nog steeds hard aan het trainen is, ook al ligt de Formule 1-wereld stil vanwege het coronavirus. "Als ik mezelf ga vertellen dat de anderen niet meer trainen en ik laat mezelf gaan, ben ik niet klaar op de dag dat het seizoen wel van start gaat."

Max Verstappen weet niet of Red Bull Racing het DAS-systeem gaat introduceren op de RB16, zo vertelde hij vorige week bij Ziggo.