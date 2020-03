Max Verstappen: "Heb Red Bull niet gevraagd of we DAS gaan kopiëren"

Het team van Mercedes zorgde tijdens de wintertests voor een 'shock' in de Formule 1 door de introductie van het innovatieve DAS-systeem. Andere teams keken met verbazing en soms ongeloof naar het systeem, dat door Helmut Marko meteen als illegaal bestempeld werd.

Het team van Red Bull Racing hoopt dat het systeem alsnog illegaal wordt verklaard en zei vorige week in Melbourne ook te gaan protesteren als Mercedes ermee zou gaan rijden. Het Duitse team gaf als antwoord hierop dit zeker te gaan doen, aangezien de FIA het goed had gekeurd.

Ontwikkeling RB16

Max Verstappen en Alexander Albon hopen dat zij samen met het Red Bull-team een goede doorontwikkeling van de RB16 kunnen bewerkstelligen tijdens het 2020-seizoen, wanneer dat dan ook mag beginnen. Het Oostenrijkse team staat bekend om haar goede doorontwikkeling en denkt mede hierdoor Mercedes te kunnen verslaan.

Op de vraag van Ziggo Sport of Red Bull het DAS-systeem gaat kopiëren moest Max Verstappen het antwoord schuldig blijven: "Ik weet niet of wij dat systeem ook gaan introduceren. Ik heb dat eerlijk gezegd nog niet met het team besproken."

De 22-jarige Nederlander zegt ook dat het team hard doorwerkt tot het 2020-seizoen echt van start gaat: "Het team werkt erg hard aan de doorontwikkeling van de wagen in de fabriek, dus dat wordt niet stopgezet. Ik hoop dat we daardoor zelfs nog beter het seizoen kunnen starten, dan we aanvankelijk hoopten."