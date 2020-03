Kevin Magnussen: "Netflix-serie doet net alsof Grosjean mijn vijand is"

Er heeft zich meer afgespeeld in de Formule 1 dan wat is afgebeeld in de officiële Netflix-serie, volgens Haas-coureur Kevin Magnussen. Hij is in ieder geval de tweede coureur die de realiteit van 'Drive to Survive' in twijfel trekt, waarbij Max Verstappen onlangs zei dat de producenten van de serie "je positioneren zoals ze dat willen."

Magnussen vertelde de Deense krant BT dat in afleveringen met de Haas-coureurs zowel hijzelf als teamgenoot Romain Grosjean als 'vijanden' worden afgeschilderd.

Goede relatie tussen Grosjean en Magnussen

De 27-jarige coureur uit Roskilde geeft zijn visie op de beelden en hoe de relatie met zijn teamgenoot is. Die is anders dan de Netflix-serie doet vermoeden: "In feite hebben we een goede relatie. We praten zelfs tussen de races door, ook met zijn vrouw en ik hou van zijn kinderen, dus het is niet juist om te geloven dat Romain en ik vijanden zijn."

"Romain is een kitesurfer en ik hou van zeilen, we gaan eigenlijk samen iets doen omdat we het allebei leuk vinden. Het zou ook kunnen helpen om het beeld dat we elkaar haten, te verwijderen van het netvlies van mensen", voegde Magnussen eraan toe.

Focus op uitspattingen

Volgens Magnussen richtte de Netflix-serie zich op een aantal uitspattingen die hij en Grosjean vorig jaar tijdens de races hadden, waaronder een felle ruzie met teambaas Gunther Steiner.

Magnussen: "Zo werkt het nu eenmaal af en toe in de sport. Je schreeuwt ook tegen elkaar in een voetbalteam, maar als het spel voorbij is en de schoenen worden uitgedaan en je samen in de bus zit, is het heel anders. Netflix heeft die scherpe momenten waarop we net de helm hebben afgezet, vastgelegd, en wel op een manier die perfect in orde is want het laat zien hoe de Formule 1 ook kan zijn."

"Maar tegelijkertijd hoop ik ook dat de kijkers begrijpen dat de Formule 1 niet alleen is wat je op Netflix ziet. Je ziet de hoogte- en dieptepunten, en dat is wat het meest opwindend is, maar je ziet niet alles daartussenin."