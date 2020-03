Kevin Magnussen: "F1-wagens hebben in 2020 veel meer grip"

Volgens Kevin Magnussen hebben de Formule 1-wagens van 2020 hebben 'zoveel meer grip' dan hun voorgangers in 2019. Zoals het er nu uitziet, zullen de auto's, na het waarschijnlijke uitstel van elke Grand Prix tot ten minste juni als gevolg van de coronaviruscrisis, dit jaar helemaal niet zien racen.

Sommigen suggereren dat F1 uiteindelijk kan besluiten om de geheel nieuwe 2021-regelgeving uit te stellen tot 2022, zodat de teams de middelen die ze in de nieuwe auto's hebben geploegd niet verspillen.

Wintertest was erg cool

Magnussen zegt dat het testen van de 2020-spec-auto's in Barcelona erg cool was. Tegenover de Deense krant BT zei de Haas-coureur: "Ik weet niet of het goed of slecht is, maar de track records zullen overal worden verpletterd. Ik ging voluit in bocht 9 tijdens de tweede ronde, maar dat lukte me maar één keer in 2019 toen de wind en al het andere precies goed was. Dit jaar was het met een halfvolle tank en niet met de zachtste banden. De nieuwe auto's hebben gewoon zoveel meer grip."

Minder controle over de auto

Magnussen zei ook dat de nieuwe auto's zo snel zijn dat er een ongewone rijstijl nodig is om er het beste uit te halen. "Je hebt de auto niet echt meer onder controle, je stuurt gewoon in en rijdt dan met onder of overstuur. Je kunt niet veel meer doen. Het is niet zoals in de goede oude tijd toen je van het gas af ging, vertraagde, begon met terugschakelen, de bocht nam en dan weer begon met gas geven", zei hij.

"Toen 'reed' je de auto nog meer. Nu kom je in de bocht, draai je aan het stuur en dat is het. Het is dus duidelijk iets anders dan voorheen. Het voelt meer als een vliegtuig dan een racewagen."