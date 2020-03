Carlos Sainz over Racing Point: "Roze Mercedes is gewoon legaal"

Carlos Sainz is klaar met de geruchten over de bolide van Racing Point voor het 2020-seizoen. De zogenoemde ‘roze Mercedes’ is een kopie van de auto van Mercedes. Veel mensen in de paddock vragen zich af of de auto wel legaal is.

De Spaanse McLaren-coureur liet doorschemeren dat de engineers met wie hij werkt niet geloven dat Racing Point Mercedes gewoon heeft gekopieerd door foto's te bestuderen van de bolide van het Duitse team. Hij zei echter ook al dat zijn engineers het onmogelijk achten om de wagen van Mercedes te kopiëren.

De opmerking van Sainz zorgde voor veel onrust. In de paddock werd gesuggereerd dat McLaren dus de legaliteit van Racing Point’s-bolide in twijfel trekt.

Aanklacht nog geen zekerheid

Op de vraag of er een aanklacht dreigt, zegt Sainz nu het volgende: "Ik weet het niet. Dat is een zaak voor het team. Maar ik heb zelf heb nooit de legaliteit van die auto in twijfel getrokken. Waar ik over praatte was de geest van McLaren. Wij willen zelf ontwikkelen en geen team zijn dat kopieert, maar een team dat de trend zet."

Carlos Sainz sloot af met een duidelijke boodschap. "Ik ben niet geïnteresseerd in wat de andere teams doen. Ik ben alleen geïnteresseerd mijn eigen team."