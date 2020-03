Carlos Sainz: "Onmogelijk om de wagen van Mercedes te kopiëren"

De technisch directeur van Racing Point suggereert dat teams als McLaren gewoon jaloers zijn op de 'roze Mercedes' van het Britse team. Het gerucht gaat dat McLaren en Renault niet uitsluiten dat ze een officieel protest indienen tegen de 2020-auto van Racing Point in Melbourne.

"Ik weet niet wat voor soort claim ze tegen ons kunnen indienen", zei technisch baas Andy Green. "Wat we hebben gedaan, is volledig in overeenstemming met de regels. Als andere teams om welke reden dan ook niet hetzelfde pad hebben gevolgd dat wij hebben gekozen, is dat hun keuze. Maar ze hadden de mogelijkheid om het ook te doen."

Green beweert dat Racing Point de 'roze Mercedes' niet op basis van door Mercedes geleverde tekeningen heeft ontworpen, wat illegaal zou zijn, maar op basis van een gedetailleerde analyse van foto's.

Sainz gelooft Racing Point niet

McLaren-coureur Carlos Sainz gelooft deze uitleg van Racing Point niet en legt ook uit waarom: "Ik vroeg mijn engineers 'Waarom kopiëren we Mercedes ook niet?' Ze vertelden me dat het onmogelijk is. F1 zit in de details en het is onmogelijk om die details te kopiëren, zo werd mij verteld. Ik geloof ze en ik ga er verder niets over zeggen."

Teams zijn jaloers

Racing Point's Green liet echter doorschemeren dat McLaren en anderen gewoon jaloers zijn. "Ik vind het leuk wat ze over ons zeggen. Het is een duidelijk teken dat we een goede auto hebben gebouwd. Als we achteraan zaten, zou niemand aan ons denken."

Ondertussen zei Green dat hij zich geen zorgen maakt over de betrouwbaarheid van de 2020-motor van Mercedes, hoewel het fabrieksteam en Williams verschillende problemen hadden bij het testen.

"Ik geloof dat Mercedes zich bewust is van de problemen en ik twijfel er niet aan dat ze de gepaste maatregelen zullen nemen," zei hij. "Dat is waar testen voor is; om problemen te identificeren."