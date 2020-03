Latifi hoopt met Alfa Romeo te kunnen strijden

Het team van Williams hoopt na een ellendig seizoen in de achterhoede dit jaar weer de aansluiting te kunnen vinden in het middenveld, en zodoende te kunnen strijden om de punten. Belangrijk zal zijn hoe de seizoensstart van het Britse team is en of het daadwerkelijk deze winter de stap heeft kunnen maken.

De verwachting volgens experts is dat juist het middenveld nog dichter op elkaar komt te zitten doordat er in de reglementen weinig is gewijzigd.

Strijden met Alfa Romeo

Volgens Williams-debutant Nicholas Latifi is de wagen van 2020 veel beter dan die van 2019. Hij hint op een strijd met Alfa Romeo: "De grote vraag is of wij net zoveel vooruitgang hebben geboekt als anderen, of zelfs meer. We hebben in ieder geval het zekere voor het onzekere genomen."

"Ik ben echt ongeduldig en opgewonden om te zien waar we staan. Op de laatste testdag reed George Russell dezelfde tijden als Alfa Romeo, maar dat betekent niet veel. Ik hoop wel dat we met hun kunnen strijden."

Alfa Romeo is shit

Van de teams in het middenveld is Alfa Romeo wel het team dat het meest worstelt, meer dan de concurrentie. Niki Juusela, commentator van de Finse uitzender van de F1 op tv, zei daarover het volgende: "Tijdens de testsessies sprak ik enkele ervaren journalisten. Hun beoordeling was dat de auto van Alfa Romeo dit jaar shit is."

Als de C39 van Alfa Romeo echt zo slecht is als verwacht kan dit volgens de voormalig Finse F1-engineer Ossi Oikarinin de houding van coureur Kimi Raikkonen beïnvloeden. Hij verwacht dat dit snel demotiverend zal zijn voor de populaire Raikkonen.