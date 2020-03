'Honda heeft zeer goede en sterke motor gebouwd'

Red Bull Racing en Honda beginnen dit jaar aan hun tweede jaar van samenwerking. Het eerste jaar kon de combinatie nog niet meedoen om het kampioenschap maar wist Max Verstappen wel drie races te winnen. In Oostenrijk, Duitsland en Brazilië wist de Nederlander de overwinning te pakken waardoor het seizoen goed te noemen was.

Honda niet op vol vermogen

Op een aantal vlakken moet Red Bull Racing verbeteren. Met de upgrades voor Melbourne op de RB16 verwacht Red Bull voorbij Mercedes te kunnen gaan. Ook Honda heeft afgelopen winter hard gewerkt en dat lijkt goed uit te pakken, zo vertelt een bron binnen het team.

Tegenover GPToday.net vertelde de medewerker van Red Bull Racing: "Honda heeft een zeer goede en sterke motor gebouwd. Het ziet er heel goed uit en we hebben nog niet eens op vol vermogen gereden. Het was de bedoeling van Honda om tijdens deze test met één motor 7 Grand Prix-afstanden te rijden. Dat is gelukt, want beide wagens (RB16 & AT01) hebben ongeveer 3.500 kilometer afgelegd tot en met de vijfde testdag hier in Barcelona."

"De betrouwbaarheid zit dus heel erg goed en de snelheid is er zeker. We liggen qua motor echt niet achter op Mercedes of Ferrari. De slijtage aan de motor is bij Red Bull iets meer dan bij AlphaTauri ook omdat de RB16 iets sneller waardoor er meer slijtage is. Dat geldt ook bij Max omdat hij iets agressiever is qua rijden, maar dat vormt verder geen probleem. Deze Honda-motor kan veel hebben. Het is de bedoeling om nog wat snelle runs te doen op vrijdag maar de echte vorm van het team en de snelheid van Honda zie je denk ik pas in Melbourne. Het ziet er heel goed en sterk uit voor dit jaar."

Reactie Christian Horner

Red Bull Racing-teambaas Christian Horner gaf aan GPToday.net ook toe dat de betrouwbaarheid goed zit: "Van wat we tot nu toe hebben gezien heeft Honda het heel goed gedaan. De betrouwbaarheid is erg goed gebleken bij de testsessies hier in Barcelona en Honda heeft haar beloftes tot nu toe waargemaakt."