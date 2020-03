Red Bull Racing denkt met upgrades Mercedes voorbij te kunnen gaan

De analyse van diverse verslaggevers schetst het beeld dat Mercedes in 'normale omstandigheden' ongeveer twee tienden per ronde sneller zal zijn dan Red Bull Racing.

Red Bull Racing had deze analyse zelf ook al gemaakt en daarom wil het team tijdens de tweede testweek verder bouwen op haar solide eerste week. Red Bull heeft haar auto's gedurende deze test met veel benzine de baan op gestuurd. Van Ferrari is het nog niet bekend welke hoeveelheid benzine zij aan boord hebben.

Christian Horner, teambaas bij Red Bull Racing, verklaarde dat zijn team er tijdens de vierde testdag beter uit zou hebben gezien. Verstappen reed gisteren ongeveer twee tienden sneller dan Lewis Hamilton. Het verschil zat hem bij deze in de banden. Verstappen reed de C3 band, Hamilton de C2 band. Aangezien de baan in de middag langzamer was, ongeveer zes tienden, en Hamilton uiteindelijk Verstappen twee tienden sneller zag rijden, lijkt het erop dat Red Bull en Mercedes ongeveer gelijk zijn.

Hierbij moet wel de kanttekening gemaakt worden dat Barcelona, net zoals Melbourne, een zeer specifiek circuit is. Mercedes is hier sinds het hybride-tijdperk altijd de baas geweest. Red Bull, in het verleden sterk op langzamere circuits, zet al haar geld op het vernieuwde aero pakket dat vandaag en morgen nog getest word. De Oostenrijkers hebben een nieuwe voorvleugel, nieuwe bodemplaat, nieuwe bargeboards en nieuwe sidepods meegenomen. Dit kan ook de reden zijn dat we Albon en Verstappen vandaag geen lange runs hebben zien maken.

Verstappen gaf eerder al aan GPToday.net te kennen dat het veel tijd kost om deze nieuwe onderdelen te testen. Feit blijft wel dat Red Bull Racing veel onderdelen en updates achter de hand heeft. Red Bull Racing gaf opnieuw aan dat de samenwerking met Honda uitstekend verloopt. Exact hetzelfde vertelde Franz Tost van Alpha Tauri vandaag aan onze site. Laten we afwachten hoe het zich gaat ontvouwen.