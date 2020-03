Esteban Ocon voelt zich opgelucht: "Begin nu de auto te begrijpen"

Esteban Ocon keert na één jaar afwezigheid weer terug als coureur in de Formule 1. In 2018 mocht de coureur rijden in de bolide van Racing Point / Force India en in 2019 was hij de testcoureur voor Mercedes, waar hij wel de laatste bandentest voor uitvoerde.

De Fransman maakte afgelopen week zijn eerste meters in een auto van Franse bodem. Het is natuurlijk logisch dat de coureurs nog niet veel kunnen zeggen over de bolide, omdat Ocon pas net bij het team zit en de auto nog niet echt heeft aangevoeld. Gisteren was het wel z’n dag voor Ocon. De Fransman mocht de auto een flink aan de tand voelen, maar hij reed niet de snelste tijd.

Tevredenheid bij Ocon

Esteban Ocon benadrukte dat hij nu de auto goed kent en tevreden is met de data die hij heeft ontvangen. "Ik heb een goed inzicht gekregen van de auto op race-pace. Ik heb veel geleerd op stukjes waar ik nog enige ervaring miste, dat gaf me een goed gevoel om de rest van de week voort te zetten", zo vertelt hij tegenover GPToday.net.

Voor de fans is het zien van de race-pace misschien wel het belangrijkste, maar voor de teams is elke ronde belangrijk en daarom heeft Renault besloten om gisteren de race-pace te gaan testen en vandaag de kwalificatieruns. "Vandaag zullen we ons focussen op de kwalificatierondes. We zullen zien wat het brengt, ik zal alles inbrengen wat ik kan."

De jonge coureur zal het dit seizoen samen met Daniel Ricciardo namens Renault opnemen tegen de rest van het veld.