Kevin Magnussen blij: "De auto is nu al beter dan die van vorig jaar"

Kevin Magnussen is tevreden na de vierde testdag in Barcelona. De Deen, in dienst bij Haas, verwacht niet teveel van de testweken want het team moet zich focussen op een stabiele auto.

Haas heeft een wisselvallig seizoen achter de rug. Het Amerikaanse team kende twee goede testweken in 2019, maar na verkeerde beslissingen viel het team terug. De formatie van Gene Haas gaat dit seizoen van start met dezelfde coureurs als de afgelopen jaren. Tijdens de testweek zijn tijden niet veelzeggend, maar de mening van Kevin Magnussen is duidelijk: "De auto reageert nu al beter tijdens de testdagen dan die van vorig jaar", zo vertelde hij tegen GPToday.net.

De coureur met racenummer 20 wil zich niet teveel focussen op het afleggen van de meeste rondjes of het rijden van de snelste rondes. "Wij houden de verwachtingen laag en we proberen zo min mogelijk fouten te maken."

De snelheid waarop de Haas-coureurs rijden is volgens de Deen nog niet op vol gas. "Wij hebben nog niet alles uit de auto gehaald, maar zoals jullie weten van de coureurs, proberen wij het stiekem wel. Wij hebben nog niet echt zo hard gereden voor een snelle tijd."

Haas en de andere teams zullen langzamerhand de laatste puntjes op de i zetten en hun auto voorbereiden voor de eerste Grand Prix van het 2020-seizoen.