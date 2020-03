Helmut Marko over 2 tienden verschil: "Dat wint Mercedes met het DAS-systeem"

Helmut Marko, de talentenscout van Red Bull Racing, denkt dat Alpha Tauri in vergelijking met haar concurrent, Racing Point, op ongeveer gelijk niveau is. Tijdens de onthulling van de bolide van Racing Point, viel één ding meteen op; veel onderdelen van de RP20 waren gekopieerd van de Mercedes W10, die vorig jaar oppermachtig was in zowel het coureurs-, als het constructeurskampioenschap. Bij Alpha Tauri, voorheen Toro Rosso, was de kleurstelling de meest in het oog springende vernieuwing. Echter zou ook het zusterteam van Red Bull Racing gebruikmaken van de onderdelen van de RB15 van het voorgaande seizoen.

Dat het kopiëren van onderdelen van een bolide van een ander team uit voorgaande jaren geen garantie voor succes is en vaak problemen oplevert bij de doorontwikkeling van de wagen heeft Haas afgelopen jaar wel bewezen. Hoewel het team van Racing Point in sommige races sterk voor de dag kwam, viel de oogst van 73 punten en een 7de plek bij de constructeurs tegen. Dit jaar hoopt het team zich aan de top van het middenveld te kunnen vestigen, maar daar Helmut Marko denkt dat Racing Point daarin zware concurrentie zal ondervinden, zo sprak hij met AutoBild: "Alpha Tauri doet het goed, ze liggen niet ver van Racing Point af. Het laat zien hoe sterk Honda zich heeft verbeterd deze winter. Ze hebben de Power Unit in elk opzicht verbeterd. De motor heeft meer vermogen, verbruikt minder en verbetert de rijeigenschappen.”

DAS-systeem Mercedes

De meest besproken innovatie van de afgelopen wintertests, was natuurlijk het DAS-systeem van Mercedes. Door verschillende componenten samen te laten werken, kan Mercedes met een trucje de wielpositionering aanpassen. Hiermee haalt Mercedes hogere topsnelheden. Red Bull is ervan overtuigd dat het DAS-systeem Mercedes de twee tienden extra snelheid geeft die hen een minimale voorsprong op Red Bull Racing oplevert (volgens de berekeningen van het Oostenrijkse team). Helmut Marko: "Ze winnen die tijd van ons, omdat ze geen onderstuur hebben in bochten, vooral in de langzamere bochten. Dat bereiken ze met DAS."