Red Bull Racing laat Verstappen en Albon iedere dag rijden tijdens tweede testweek

Steeds meer puzzelstukjes beginnen op hun plek te vallen voor de tweede testweek op het Circuit de Barcelona-Catalunya. GPToday.net heeft vernomen dat Max Verstappen en Alexander Albon komende week tijdens alle drie dagen in actie komen.

Voor de eerste testweek koos Red Bull nog een afwijkende aanpak, waarbij alleen de laatste dag door de coureurs gedeeld werd. Op woensdag nam Verstappen de eerste dag in het geheel voor zijn rekening, terwijl Albon hetzelfde deed op de tweede dag. Voor de tweede week gooit het Oostenrijkse team het over een andere boeg.

GPToday.net heeft vernomen dat Verstappen en Albon de RB16 op beide dagen moeten delen. Op woensdag 26 februari, de eerste dag van de tweede testweek, stapt Albon als eerste in de bolide, om het stuur na de pauze over te dragen aan Verstappen. Een dag later zijn de rollen omgedraaid: Verstappen begint op donderdag, terwijl Albon de middag voor zijn rekening neemt. De precieze verdeling van de vrijdag is nog niet bekend.

Line-up tweede testweek 2020