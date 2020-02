Testdag 2: Raikkonen snelste in Barcelona, Albon met 134 ronden naar P4

Kimi Raikkonen heeft de snelste tijd gereden tijdens de tweede testdag op het Circuit de Barcelona-Catalunya. De Alfa Romeo-coureur ging laat in de middagsessie onder de tijd door die Sergio Perez vanochtend al genoteerd had.

Net als de eerste testdag op woensdag bleek ook dag 2 een zeer productieve te zijn voor de teams. Van alle teams was Renault het enige team dat de barrière van 100 ronden niet wist te slechten. De hoogste productie kwam wederom bij Mercedes vandaan: Lewis Hamilton en Valtteri Bottas reden gezamenlijk 183 ronden en ruim een uur voor het einde sloot het team de garagedeuren al.

Ook voor Haas F1 was het een productieve dag, want Romain Grosjean reed liefst 158 ronden. In het laatste half uur kwam de Fransman echter niet meer de baan op, nadat hij de achtervleugel beschadigd had bij een spin in bocht 4. Ook Pierre Gasly en Sergio Perez (Alpha Tauri en Racing Point) legden meer dan 140 ronden af op donderdag.

Perez had vanochtend de snelste tijd gereden met een 1:17.347 en lang leek de Mexicaan ook de snelste van de dag te worden. Toch werd hem die eer in het laatste uur nog ontnomen. Door een setje C5-banden onder zijn Alfa te laten monteren kreeg Raikkonen het voor elkaar om de snelste tijd naar 1:17.091 te brengen. Dat bleek uiteindelijk voldoende voor P1 in de daguitslag, hoewel hij in de laatste minuten van de sessie wel de enige rode vlag van de dag veroorzaakte toen zijn bolide stilviel.

Achter Perez, die zijn tijd dus 's ochtends al reed, was Ricciardo de nummer 3. Hij reed zijn tijd ook al in de ochtendsessie. Alexander Albon reed de vierde tijd namens Red Bull, gevolgd door Pierre Gasly, Sebastian Vettel, George Russell, Charles Leclerc, Lewis Hamilton en Lando Norris op P10. Ondanks de hoge productie zat Mercedes er qua rondetijden niet goed bij vandaag, want Valtteri Bottas eindigde op de dertiende en laatste positie. Het Duitse fabrieksteam legde de focus echter op het rijden van lange runs.