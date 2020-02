Russell tevreden: "FW43 voelt vele malen beter dan 2019-bolide"

George Russell blikt met een goed gevoel terug op zijn eerste serieuze testkilometers met de Williams FW43. Hij benadrukt dat het weggedrag van de nieuwe bolide een stuk beter is dan die van de voorganger.

Russell sloot de ochtend na 73 ronden af op de zesde positie in de tussenstand. Met een 1:18.168 was hij slechts acht tienden van een seconde langzamer dan snelste man Valtteri Bottas. Niet alleen zagen het aantal ronden en de rondetijden er redelijk uit, ook leek het weggedrag van de FW43 op onboardbeelden een stuk beter dan vorig jaar. Dat gevoel onderschreef Russell bij de persconferentie tegenover onder andere GPToday.net.

"Het algemene weggedrag van de auto is veel beter. Vanaf de eerste ronde had ik vandaag het vertrouwen om de auto tot de limiet te pushen, terwijl de auto vorig jaar in de eerste ronden niet goed aanvoelde. Het was behoorlijk beangstigend om de auto vorig jaar in de eerste ronden te besturen en het vertrouwen op te bouwen. Dat is nu al beter, maar een auto die prettig rijdt is niet altijd een slechte auto."

Toch weet Russell dat een auto met een prettige wegligging geen garantie is voor snelle rondetijden. "Het is een sport die om rondetijden draait en het maakt niet uit hoe je de ronde aflegt, als het maar snel is. Op dat vlak is er veel verbeterd, en nu moeten we kijken of het gelukt is om meer downforce op de auto te zetten, waardoor ik met de jongens om mij heen kan strijden."

'Psychologisch belangrijk' om als eerste naar buiten te rijden

Russell was woensdag de eerste die de pits uitreed en de Brit gaf toe dat dit deels gepland was. "We hadden een intense ochtend gepland en om alles af te kunnen werken, was het belangrijk om meteen naar buiten te gaan. Maar na vorig jaar was het denk ik psychologisch ook belangrijk was voor ons, en iedereen die dag en nacht gewerkt heeft in de fabriek, om als eerste onze auto naar buiten te zien rijden."