Williams kiest met FW43 voor doorontwikkeling van voorganger FW42

Ondanks het rampzalig verlopen seizoen in 2019 gooit Williams het in 2020 niet over een andere boeg. De vanochtend onthulde FW43 is volgens ontwerpdirecteur Doug McKiernan een doorontwikkeling van de FW42.

Afgelopen jaar bracht Williams in de achterhoede door. Mede door een mislukte crashtest miste het team de eerste twee dagen van de wintertests, terwijl de FW42 vervolgens in het restant van het seizoen ruimschoots langzamer bleek dan de bolides van de concurrentie. McKiernan benadrukt echter dat Williams de lessen geleerd heeft met haar vorige bolide en dat die zijn toegepast op de FW43.

"We hebben significantie aandacht gegeven aan het begrijpen van de probleemgebieden van de FW42 en hebben nauwkeurig delen van de auto aangewezen om te ontwerpen. Dat zijn degenen geworden die ons met onze bronnen de meeste performance kunnen geven. Het basisconcept achter de FW43 is dat het een doorlopende ontwikkeling van de FW42 is, zonder fundamentele conceptuele veranderingen aan de layout."

Williams pakte onder meer koeling aan voor 2020

Om de ontwikkeling van de FW43 goed te laten verlopen, hamert McKiernan erop dat de correlatie tussen circuit en windtunnel goed moet zijn. "De belangrijkste indicator dat we op het juiste pad zijn, is het niveau van de correlatie tussen onze toolkit voor het ontwerpen van de auto en wat de data van het circuit ons vertellen."

De koeling is volgens McKiernan een vlak waar Williams de nodige vooruitgang geboekt heeft. "We hebben een gezonde ontwikkelingssnelheid gehad in de windtunnel en we hebben redelijke verbeteringen gevonden in de efficiëntie van de koeling. Het team heeft de mechanische problemen aangepakt die hier in 2019 invloed op hadden, waaronder de remmen en het gewicht van de auto. Op deze vlakken hebben we goede progressie geboekt en we blijven ons daarop richten gedurende het seizoen."