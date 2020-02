Max Verstappen test volgende week als eerste voor Red Bull Racing

Woensdag was Max Verstappen al de eerste die mocht proeven aan de nieuwe Red Bull RB16 en GPToday.net heeft vernomen dat hij volgende week ook de eerste is die voor het team in actie komt tijdens de wintertest in Barcelona.

Het aantal testdagen tijdens de wintertests is in 2020 verlaagd van acht naar zes en dat maakt het indelen van de testdagen een wat lastigere klus dan in het verleden. Tot vorig jaar konden de teams beide coureurs twee dagen per week laten testen, maar in 2020 komt dat gemiddeld neer op anderhalve testdag per week voor beide coureurs.

Eerder maakten Ferrari en Haas F1 al bekend hoe ze die kwestie oplossen in de eerste week van de wintertests: beide coureurs van de teams krijgen een hele dag voor zichzelf en op de overgebleven dag krijgen ze een halve dag de tijd. Hoe Red Bull Racing dat vraagstuk precies gaat oplossen, is nog onduidelijk, maar GPToday.net heeft wel opgevangen dat Verstappen de eerste testdag voor zijn rekening neemt.

De Nederlander neemt daarom op woensdag 19 februari voor de tweede keer plaats in de RB16, nadat hij ook tijdens de shakedown op Silverstone al in de bolide zat. Een dag later, op donderdag 20 februari, is het de beurt aan teamgenoot Alexander Albon om zijn eerste meters met zijn nieuwe speeltje te maken. De exacte invulling van vrijdag 21 februari blijft nog even een vraagteken, hoewel het voor de hand ligt dat Verstappen en Albon allebei een halve dag voor hun rekening nemen.

Line-up eerste week wintertests 2020