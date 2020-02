Ocon kijkt uit naar debuut R.S.20: "Nu wil je voelen hoe de auto is"

Esteban Ocon keert in 2020 terug in de Formule 1 en dat doet hij bij Renault. De Fransman kijkt uit naar de eerste kennismaking met de R.S.20 en ook heeft hij zin in de samenwerking met Daniel Ricciardo.

Afgelopen jaar nam Ocon noodgedwongen plaats langs de zijlijn. Racing Point had zijn diensten niet meer nodig en daardoor viel hij buiten de boot. Na 2019 doorgebracht te hebben als reserve van Mercedes kreeg Ocon voor 2020 de kans om als coureur aan de slag te gaan bij Renault. Vandaag woonde hij het kick-off evenement van het team in Parijs bij en hij gaf aan uit te kijken naar de kennismaking met zijn nieuwe bolide.

"Er zitten veel nieuwe items op de auto voor dit jaar en de jongens hebben keihard gewerkt om wat extra snelheid te vinden", legt Ocon uit. "Het draait in de Formule 1 volledig om de details en ik heb behoorlijk wat details gezien op de R.S.20. Het is spannend om het ontwerp te zien, maar de volgende stap is om achter het stuur plaats te nemen en de auto te voelen."

'Willen het beste uit elkaar halen'

Bij Racing Point, dat destijds door het leven ging als Force India, had Ocon Sergio Perez als teamgenoot. Hoewel beide heren een aantal aanvaringen met elkaar hadden, kon Ocon zijn meer ervaren teamgenoot vaak goed bijbenen. Bij Renault moet hij zich echter gaan meten met bewezen racewinnaar Ricciardo. Ocon kijkt uit naar de samenwerking met de Australiër.

"Hij lijkt mij iemand met wie je makkelijk samen kan werken en daar ik kijk naar uit. Het is altijd goed om elkaar te pushen, want daardoor haal je meer uit de auto en hopelijk brengt dat het team verder naar voren op de grid. Dat is wat we willen bereiken. We willen geweldige resultaten voor het team behalen en we moeten het maximale uit elkaar halen, terwijl we wel binnen de lijntjes blijven kleuren."