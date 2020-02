Marko: "Vertrek Aston Martin maakt samenwerking met Honda nog makkelijker"

Red Bull Racing raakt eind 2020 titelsponsor Aston Martin kwijt. Dr. Helmut Marko is daar niet direct rouwig om, want hij verwacht dat het aflopen van de deal het leven voor het team alleen maar makkelijker gaat maken.

Aston Martin is sinds 2016 sponsor van Red Bull Racing en sinds 2017 ook de titelsponsor van het team. Sindsdien werden er 12 races gewonnen, maar de samenwerking komt eind 2020 tot een einde. Dat is het gevolg van de investering die Lawrence Stroll in Aston Martin heeft gedaan. Hij kocht zo'n 20 procent van de aandelen en legde daar ongeveer 182 miljoen pond voor neer.

De eigenaar van Racing Point bedong bovendien dat zijn Formule 1-team vanaf 2021 door het leven zal gaan als het fabrieksteam van Aston Martin. Het contract met Red Bull Racing, dat tot het einde van 2020 doorloopt, wordt daarom daarna niet verlengd. Marko verklaarde tegenover Kronen Zeitung dat hij niet rouwig is om het einde van die overeenkomst met Aston Martin.

"We zijn meer dan tevreden met de technische progressie [van Honda], vooral wat betreft de betrouwbaarheid. Het is echter het gehele pakket met marketing, promotie en het trainen van coureurs wat deze samenwerking zo succesvol maakt", vertelt Marko. "En het einde van Aston Martin als onze titelsponsor maakt het leven met Honda voor ons alleen maar makkelijker."

Ook 25 races 'goed te doen' volgens Marko

Marko sprak zich in hetzelfde gesprek ook uit over de almaar groeiende kalender van de Formule 1. In 2020 staat er een recordaantal van 22 races op het programma, maar commerciële rechtenhouder Liberty Media heeft al de hoop uitgesproken dat de kalender groeit naar liefst 25 races per seizoen. Dat zorgde onder andere voor kritiek van Alpha Tauri-teambaas Franz Tost, die het huidige aantal van 22 de absolute limiet vindt.

Daar is Marko het echter niet mee eens. De Oostenrijker, die bij Red Bull fungeert als talentscout en adviseur, denkt dat zelfs het houden van 25 races per jaar geen problemen zou moeten opleveren. "Als de kalender goed gecoördineerd is, zonder onnodig heen en weer vliegen over de wereld om het reizen te beperken én met een aantal restricties op de donderdag en vrijdag, is ook 25 races haalbaar."