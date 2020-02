Mallya blij voor Racing Point na sluiten van deal met Aston Martin

Vijay Mallya is blij voor Racing Point dat Lawrence Stroll een deal heeft kunnen sluiten voor een investering in Aston Martin. Het team zal daardoor vanaf 2021 als Aston Martin in de Formule 1 racen.

Mallya betrad de Formule 1 in 2008 door de overname van Spyker. Hij doopte de renstal om in Force India en was vervolgens tot halverwege 2018 betrokken bij de sport. Financiële problemen noopten de Indiër om de renstal te verkopen aan een consortium onder leiding van Lawrence Stroll. Mallya toont zich blij voor Stroll en Racing Point dat er een samenwerking met Aston Martin tot stand komt.

"Ik ben erg blij voor Lawrence, en ook voor het team", vertelt Mallya aan Motorsport.com. "Lawrence en ik zijn bevriend, en ik heb hem vanochtend zelfs gefeliciteerd met het nieuws. Hij is een erg geslepen investeerder en zijn track record bevestigt dat. Als je vandaag kijkt naar de aandelenprijs van Aston Martin, dan heeft hij duidelijk een goede deal gesloten."

"Onder zijn voorzitterschap en met de nieuwe reeks modellen die Aston in de planning heeft, is er maar een weg en die gaat omhoog", vervolgt Mallya. "Voor Racing Point is het absoluut fabuleus dat het een fabrieksteam wordt met de steun van een groots Brits merk als Aston. Zij hebben ook een hoop volgers, en zij zullen dus ook volgers van Racing Point worden."

Inmiddels bekleedt Mallya geen functie meer in de Formule 1, maar in zijn tijd als teameigenaar en teambaas van Force India stond de Indiër een tijdje in contact met Aston Martin. Mallya onthulde in het gesprek namelijk dat hij in 2015 al eens een poging had gewaagd om Aston Martin als sponsor aan het team te binden. Destijds koos het Britse merk echter voor een samenwerking met Red Bull Racing.