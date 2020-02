Marko: "Red Bull Racing mist grappen van enorm snelle Daniel Ricciardo"

Red Bull Racing moest na afloop van 2018 redelijk onverwacht afscheid nemen van Daniel Ricciardo. Het vertrek van de Australiër kwam volgens Helmut Marko als een schok en hij wordt af en toe dan ook gemist.

Ricciardo was tussen 2014 en 2018 coureur van Red Bull Racing, nadat hij al sinds 2008 onderdeel was van het opleidingsprogramma van Red Bull. Tijdens de zomerstop van 2018 kondigde hij echter redelijk onverwacht aan dat hij zijn Oostenrijkse werkgever met ingang van 2019 zou gaan verlaten voor een avontuur bij Renault. "Dat was voor het hele team een beetje een schok", vertelde Marko aan Motorsport-Magazin.com.

Bij Renault vielen de prestaties van Ricciardo tegen, hoewel dat grotendeels te wijten was aan de bolide van het Franse team. De zevenvoudig Grand Prix-winnaar scoorde gedurende het seizoen meer punten dan teamgenoot Nico Hülkenberg, maar samen wisten ze Renault niet verder te brengen dan de vijfde positie in het kampioenschap. Red Bull wist met Max Verstappen en motoren van Honda intussen drie races te winnen, op weg naar de derde plek in het kampioenschap.

De immer goedlachse Ricciardo wordt binnen Red Bull Racing af en toe wel gemist, zo geeft Marko toe. "De sfeer binnen het team is nog altijd goed, maar het is niet meer zo joviaal sinds hij vertrokken is. Hij is ook een van de snelste coureurs, en hij kan enorm goed een tandje erbij zetten als dat nodig is. En zijn grappen worden ook gemist."

Marko positief over houding Albon

Ricciardo werd bij Red Bull vervangen door Pierre Gasly, die op zijn beurt na een half seizoen alweer aan de kant gezet werd ten gunste van Alexander Albon. Over de verrichtingen van de Britse Thai is Marko zeer tevreden. "Alex heeft het heel goed gedaan. Hij kwam zonder de auto te testen bij het team en eindigde iedere race in de punten, behalve in Brazilië. Toen werd hij echter geraakt door Hamilton. Hij is kritisch op zichzelf en weet waar hij zich kan verbeteren. Dat is heel positie en we hopen dat hij dit jaar een goede teamgenoot voor Verstappen kan zijn."