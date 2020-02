Horner: "Albon deelt veel sterke punten met Max Verstappen"

Alexander Albon heeft een flink compliment gekregen van Christian Horner. De teambaas van Red Bull Racing ziet dat de Britse Thai qua sterke punten erg overeenkomt met teamgenoot Max Verstappen.

Albon begint in 2020 aan zijn tweede volledige seizoen in de Formule 1 en zijn eerste volledige jaar in dienst van Red Bull Racing. Vorig jaar debuteerde de 23-jarige coureur in de Formule 1 bij Scuderia Toro Rosso, maar al in de zomerstop kreeg hij promotie naar het hoofdteam van de energiedrankgigant. Als vervanger van Pierre Gasly maakte Albon een solide indruk en hij dwong daarmee een heel seizoen bij Red Bull af.

Volgens Horner gaat Albon voor het eerst sinds zijn kartingcarrière met stabiliteit naar het volgende seizoen en daar gaat de Britse Thai van profiteren. "Hij heeft veel tegenslagen te verduren gehad tijdens zijn carrière. Je ziet de ware aard van iemand bij tegenslag en ik denk dat hij de vastberadenheid en het karakter heeft laten zien, en ik twijfel er niet over dat hij profiteert van de stabiliteit. Hij deelt veel van de sterke punten van Max, zoals met druk kunnen omgaan en de vastberadenheid."

Red Bull onder indruk van ontwikkeling Albon

Albon heeft heeft veelbewogen carrière op weg naar de Formule 1 achter de rug. Al vroeg in zijn loopbaan werd hij onderdeel van het Red Bull Junior Team, maar daar werd hij uiteindelijk uitgezet. Pas eind 2018, toen Red Bull een tweede coureur zocht voor Toro Rosso, kwam men terug bij Albon. Op dat moment had hij eigenlijk al een contract getekend bij e.dams in de Formule E.

Horner benadrukt dat hij geen specifieke doelen opstelt voor Albon, behalve dat hij zich moet blijven ontwikkelen. "Hij is tijdens iedere race bij ons beter geworden. Hij had pech in Brazilië, maar hij reed geweldig - zijn eerste jaar bij twee teams en de druk met Max Verstappen als teamgenoot. Daar ging hij heel goed mee om. Hij heeft indruk gemaakt op het hele team met zijn aanpak en houding, feedback en snelheid die blijft groeien."